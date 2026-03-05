fb ig video search mobile ETtoday

枕頭睡到變黃？達人傳授「超省力洗法」　簡單兩步驟讓枕頭換新

>

▲枕芯清洗,枕頭,洗衣,洗衣機,通風,曬衣。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲枕芯也投透過洗衣機輕鬆清洗，記得選擇可機洗的材質。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人會定期換洗枕頭套，卻往往忽略了裡面的枕頭芯。長期下來口水漬、汗水與皮脂會滲透進去，讓枕頭不只發黃、產生異味，甚至成為塵蟎的溫床。居家網站《Apartment Therapy》的編輯分享枕頭「命定洗法」，不只枕頭成功恢復潔白，連睡覺的儀式感都提升了，懶人也能上手。

若你總覺得洗枕頭是一件大工程，只要套上乾淨枕頭套就當作沒事，建議你購買「可水洗」的枕頭，再用「溫水 + 柔洗 + 二次清水」清洗公式即可。只要你的枕頭洗標標示可以機洗，可直接使用洗衣機執行以下步驟：

1. 溫水柔洗（設定護色／精緻模式）
使用溫水能有效分解累積的油脂與汗漬。記得將洗衣機設定為「柔洗」或「手洗」模式，保護枕頭填充物不位移、不變形。

▲枕芯清洗,枕頭,洗衣,洗衣機,通風,曬衣。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

2. 減少洗劑量
放入比平常洗衣服更少量的洗衣精。因為枕頭構造蓬鬆，過多的洗劑容易殘留在纖維深處。

3.「第二次清水」是關鍵
洗衣機完成一次循環後，請務必手動增加一次「清水沖洗」程序。這能確保洗劑完全洗淨，避免殘留造成過敏。

洗完後，可以根據洗標選擇晾乾方式，若枕頭允許低溫烘乾，可使用乾衣機的低溫／無溫模式烘乾。建議在烘衣機內放入兩顆乾淨的網球或網球大小的乾衣球，隨機敲打能讓枕頭恢復蓬鬆。若無法烘乾則用自然陰乾，放在通風處，避免陽光直射導致布料變脆。

▲枕芯清洗,枕頭,洗衣,洗衣機,通風,曬衣。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

網友分享經過這套程序洗出來的枕頭，原本惱人的黃斑消失了，整顆枕頭看起來明顯變白變亮，觸感也變得更清爽。比起費力手洗或盲目使用強效清潔劑，這種「溫水＋二次清水」的方法既省力效果又好。台灣環境潮濕，枕頭更容易藏污納垢，建議大家趁著換季或大掃除時，也幫自己的枕頭做一次深度清潔吧。

