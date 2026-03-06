fb ig video search mobile ETtoday

另一半出軌的三大徵兆：手機不離身、行蹤模糊不清都是疑點

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在感情關係中，信任是維繫兩人之間的重要基礎，但當另一半的行為開始出現明顯變化時，往往會讓人產生不安與懷疑。其實很多出軌關係在初期都會出現一些細微卻明顯的跡象，若平時多觀察對方的生活習慣與態度變化，就能更早察覺感情是否出現問題。

1.手機變得極度神祕，隨時防備不離身

如果原本對手機沒有太多戒心的人，突然開始把手機看得非常重要，例如：隨時帶在身邊、訊息通知立刻關掉、甚至洗澡也要帶進浴室，當你靠近時還會刻意把螢幕翻面或迅速關掉對話視窗，這類過度保護隱私的行為，很可能代表手機裡出現不想被發現的內容。

2.作息與行程突然改變，理由變得模糊

當一個人開始有外遇關係時，生活節奏通常會出現明顯變化，例如：突然常常加班、聚會變多、假日行程變得忙碌，但當你詢問細節時卻講得含糊不清，甚至前後說法不一致，若這些改變持續發生，就可能代表生活中出現了新的情感對象。

3.對感情態度變冷淡，情緒距離逐漸拉開

外遇常伴隨情感轉移，對方可能會變得不再像以前那樣關心你，像是互動減少、溝通意願降低、甚至對你的生活與情緒不再在意，有時還會變得容易不耐煩或刻意挑剔，當情感連結逐漸變淡，往往就是關係出現危機的重要警訊。

