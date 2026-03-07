fb ig video search mobile ETtoday

最強開運、顯白髮色！8款「紅棕色」染髮推薦＋適合膚色一次看

文／美人圈

2026開運髮色染什麼？想找紅棕色染髮推薦、免漂顯白髮色的話，一定要鎖定今年最強勢的紅棕光澤系，紅色象徵喜氣與能量，融合棕色後更日常耐看、不挑膚色，黃皮、暗沉肌染完立刻提亮一階！重點是紅棕色不用漂就能顯色，布丁頭不明顯、褪色也好看，以下整理8款超強紅棕色好運髮色範本，是2026想換開運髮色、顯白髮色的首選！

開運髮色怎麼選？光澤感才是真正關鍵

想染開運髮色，重點不只是「紅」，而是「有光澤的紅棕色」。帶有細緻光澤的髮色會讓頭髮看起來更健康、髮量更蓬鬆，同時放大顯白效果，整體氣場也會更乾淨俐落。挑選時建議掌握三個原則：

依膚色選色調：黃皮適合帶紫調或莓果調紅棕，能去黃提亮；偏白膚色可選暖紅棕，氣色更柔和。

看日常妝感：淡妝選低飽和紅棕更耐看；妝感較完整可挑高彩度莓果紅棕。

重視光線下變化：真正高級的開運髮色，室內沉穩、戶外透亮，層次越多越顯質感。

記住一句話：顯白＋光澤＝好運濾鏡打開。

2026新年開運紅棕髮色推薦1：樹莓紅棕色

關鍵字：氣場開運色、顯白5度、紫調光澤

高飽和紫調紅棕色，在陽光下透出莓果光澤，整體自帶高級濾鏡感，氣場直接拉滿。黃皮、暗沉肌染完瞬間提亮，膚色乾淨又透亮。捲髮更能放大光澤層次，新年想強勢開運、提升存在感，這款絕對是招桃花＋招貴人代表色。

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲樹莓紅棕色。（圖／IG@seeueny）

2026新年開運紅棕髮色推薦2：珊瑚粉紅棕

關鍵字：溫柔人緣色、氣色提亮、霧感光澤

粉紅調揉合紅棕基底，帶一點柔霧透明感，整體看起來輕盈又顯髮量。去黃效果非常優秀，黃皮染完立刻亮一階，氣色自然變好。甜美卻不過分可愛，新年約會、拜年都很加分，是一款默默提升人緣運的開運髮色。

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲珊瑚粉紅棕。（圖／IG@cconte__subin）

2026新年開運紅棕髮色推薦3：烤栗紅棕

關鍵字：質感招財色、層次透亮、耐看首選

這款「烤栗紅棕」可以說是春夏最推髮色！在茶棕基底中加入栗子般的紅棕色調，低調又不失亮點，隨著光源變化會透出不同色階，髮絲層次更明顯，整體氣色也變得紅潤有神。不論是直髮還是大波浪造型都很合適，尤其推薦給膚色偏暗、想要提亮氣色的女孩！

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲烤栗紅棕。（圖／IG@do_yu__）

2026新年開運紅棕髮色推薦4：煙燻莓果紅

關鍵字：沉穩轉運色、低調顯白、氣質升級

想染紅棕色又怕太高調？煙燻莓果紅是剛剛好的選擇。室內偏深紅棕，陽光下才會透出莓果光澤，低調卻層次分明。保留深髮質感，同時提升五官立體度，適合新年開工想走穩重氣場路線的人。

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲煙燻莓果紅。（圖／IG@fjt_024586）

2026新年開運紅棕髮色推薦5：焦糖紅棕色

關鍵字：溫柔招桃花、減齡顯白、日常百搭

暖楓紅融合咖啡棕調，不用漂就能呈現自然光澤。室內偏溫柔咖色，陽光下泛出柔亮紅棕，甜而不膩又非常顯白。第一次嘗試紅棕色選這款最安全，新年想提升桃花運與親和力，焦糖紅棕就是穩穩加分款。

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲焦糖紅棕色。（圖／IG@fjt_024586）

2026新年開運紅棕髮色推薦6：酒紅可可棕

關鍵字：成熟高級感、深邃光澤、氣場提升

濃郁酒紅揉合可可棕色，整體偏深卻不沉重，反而因為細緻光澤顯得髮質更好。室內低調沉穩，戶外光線下帶紅調透亮，特別顯白。適合想打造成熟質感形象的人，新年轉換氣場非常有感。

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲酒紅可可棕。（圖／IG@onyad_hyeok）

2026新年開運紅棕髮色推薦7：楓糖紅茶棕

關鍵字：暖調開運色、顯白提氣色、溫柔系代表

紅茶棕中加入暖楓紅調，色澤溫潤又自然，整體帶有柔和光澤感。對黃皮相當友善，染完膚色看起來更乾淨有精神。日常通勤、正式場合都百搭，是一款耐看度與實用度都很高的開運髮色。

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲楓糖紅茶棕。（圖／IG@seeueny）

2026新年開運紅棕髮色推薦8：草莓拿鐵紅棕

關鍵字：柔霧透明感、淡妝適合、輕盈耐看

草莓紅棕色加入奶茶調柔霧感，飽和度較低，整體更輕盈透亮。適合淡妝派或學生、上班族日常染髮需求，看起來自然卻有細緻光澤。褪色後依舊是溫柔棕調，不會出現尷尬橘黃感，是低風險又高顏值的好運選擇。

▲染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲草莓拿鐵紅棕。（圖／IG@seeueny）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

