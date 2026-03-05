別一受到刺激就暴怒！成為高級大人必學的情緒管理技巧　

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

生活中難免會遇到不順心的事情，像是工作壓力、人際摩擦或突如其來的意外狀況，若是每件事都讓情緒被牽動，很容易讓自己陷入負面循環，其實情緒管理並不是壓抑感受，而是學會在情緒升起時找到更健康的應對方式，透過調整心態與思考模式，就能逐漸培養出不被外在事物輕易激怒的穩定內在。

1.練習「情緒延遲反應」，給自己冷靜時間



當情緒被觸發時，很多人會立刻回應或反擊，反而讓衝突升級，可以刻意練習延遲反應，例如：深呼吸幾次、先離開現場或讓自己靜默幾分鐘，讓大腦從情緒模式回到理性思考，這樣再做出的回應通常會更成熟，也比較不會讓事情變得更糟。

2.改變解讀方式，別把所有事情都當成針對自己



很多情緒其實來自於「過度解讀」，像是別人語氣不好就覺得被針對、工作被批評就覺得被否定，試著用更客觀的角度看事情，例如：把事件當作單純的狀況或對方的情緒，而不是對自己的攻擊，當解讀方式改變，情緒自然也會變得比較穩定。

3.建立內在穩定感，別讓情緒掌控生活



當一個人的內在越穩定，越不容易被外界動搖，可以透過培養興趣、運動、冥想或書寫日記等方式，慢慢建立自我覺察能力，也提醒自己外界的事情只是生活的一部分，而不是全部，當內心有足夠的空間與彈性，就比較不容易被小事激怒。