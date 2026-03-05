fb ig video search mobile ETtoday

范少勳都會型男後背包藏驚喜　萬寶龍巧思可變公事包

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲范少勳演繹萬寶龍2026春夏皮件系列Grain皮革後背包，82,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）2026年春夏皮件新品登場，持續以精湛工藝與全新材質探索品牌核心的旅行世界，打造兼具實用機能與從容體驗的設計作品。本季靈感汲取自大自然意象，色系除經典的大地色調如卡其色、太妃色、榛果色與溫暖的焦糖色外，亦加入活潑的柑橘色與藏紅色，展現春意盎然的視覺張力，男星范少勳搶先背著Grain皮革後背包與Extreme皮革斜背包穿梭於台北街頭，完美展現時尚都會感。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲范少勳背萬寶龍Extreme皮革單肩包，43,200元。

首度亮相的萬寶龍新包型為靈感源自公事包的Companion長方形後背包，具備高度的靈活性，既可作為傳統後背包使用，亦能橫向手提轉化為公事包型態；另一新輪廓Companion公事包則整合了信差包的功能，如信封式翻蓋開闔。此外，品牌藝術總監Marco Tomasetta持續探索讓書寫文化轉化為可穿戴的時尚單品，推出靈感源自筆記本的全新皮革收納套，每款設計都可收納一本萬寶龍中型筆記本，並在外部收納一支書寫工具，亦可作為手拿包使用。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍採用全新科技布打造的周末旅行袋43，74,700元。

嶄新材質也賦予配件系列新意，萬寶龍選用奢華而輕盈的科技布製作旅行系列包款與盥洗包等，讓使用者享受絕佳的旅行體驗；品牌也首度採用柔軟的麂皮製成後背包、手提袋與周末旅行袋，滿足不同風格的品味人士。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍麂皮後背包，106,100元。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Envelope中型筆記本套，18,600元。

范少勳不僅背上萬寶龍新包彰顯型男風範，他也以伯爵（PIAGET）風格大使身份搶先戴上年度新作PIAGET Polo79系列 Two-Tone雙金自動上鍊超薄腕錶，18K白金與黃金交織成時髦錶款，搭載厚度僅2.35毫米的自製1200P1超薄微型自動盤機芯，是一款跨越年齡與性別界線的中性設計。

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲PIAGET風格大使范少勳佩戴PIAGET Polo79系列 Two-Tone雙金自動上鍊超薄腕錶。（圖／伯爵提供）

范少勳, PIAGET, 伯爵, Montblanc, 萬寶龍

