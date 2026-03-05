凱特布蘭琪又穿UNIQLO了！影后同款平價亞麻襯衫開賣　高級感C系列必收

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO的品牌大使陣容十分強大，影后Cate Blanchett所演繹的單品更是屢次創造話題，此次再度公開全新畫面， 以「Premium Linen 特級亞麻系列」為主軸，Cate Blanchett 與 Roger Federer 演繹極簡、鬆弛感十足的春日風格，將天然材質與經典剪裁重新帶回時尚視野，神級同款單品也一次告訴你。





▲Cate Blanchett 與 Roger Federer 演繹極簡的春日亞麻襯衫 。（圖／品牌提供）

Cate Blanchett 以淡黃色特級亞麻襯衫搭配淺色長褲現身，袖口自然捲起，領口微敞，展現從容且不費力的優雅。Roger Federer 則選擇深色亞麻襯衫與俐落長褲，透過簡潔線條與合身比例，詮釋男性衣櫥中最耐看的質感單品。本季特級亞麻系列嚴選 100% 歐洲天然亞麻製成，透過細緻紡織與纖維結構調整，使布面織紋更均勻、手感更滑順，同時保有亞麻獨有的透氣與吸濕特性。





▲特級亞麻襯衫（圖一至圖二）NT$1,290；C系列女裝特級亞麻外套 NT$2,990。（圖／品牌提供）

亞麻經典長袖襯衫以俐落翻領、單口袋設計與自然弧形下襬為重點，既可單穿，也能作為西裝或外套內搭；色選從淺藍、米白到深棕與海軍藍，滿足正式與休閒之間的多重場景轉換。此外，UNIQLO : C 更首度推出特級亞麻膠囊系列，西裝外套成為涼爽的必收新選擇，透過更具結構感的剪裁，將亞麻從休閒語境提升至都會正裝層次。

同場加映





▲張凌赫因演出《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等戲劇聲名大噪，而他最新身分是PUMA 品牌代言人，也同步演繹 H-STREET OG 隨型鞋系列 。（圖／品牌提供）

張凌赫因演出《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等戲劇聲名大噪，而他最新身分是PUMA 品牌代言人，也同步演繹 H-STREET OG 隨型鞋系列，形象照中他身穿簡約的運動套裝藏不住帥氣形象，而鞋款靈感源自品牌檔案中的田徑鞋設計，延續經典 拼接鞋頭輪廓與俐落流線線條。鞋面採輕量化結構與透氣網眼材質，搭配銀色線條勾勒出復古與未來並存的視覺層次。