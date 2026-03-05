fb ig video search mobile ETtoday

凱特布蘭琪又穿UNIQLO了！影后同款平價亞麻襯衫開賣　高級感C系列必收

>

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO的品牌大使陣容十分強大，影后Cate Blanchett所演繹的單品更是屢次創造話題，此次再度公開全新畫面， 以「Premium Linen 特級亞麻系列」為主軸，Cate Blanchett 與 Roger Federer 演繹極簡、鬆弛感十足的春日風格，將天然材質與經典剪裁重新帶回時尚視野，神級同款單品也一次告訴你。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲Cate Blanchett 與 Roger Federer 演繹極簡的春日亞麻襯衫 。（圖／品牌提供）

Cate Blanchett 以淡黃色特級亞麻襯衫搭配淺色長褲現身，袖口自然捲起，領口微敞，展現從容且不費力的優雅。Roger Federer 則選擇深色亞麻襯衫與俐落長褲，透過簡潔線條與合身比例，詮釋男性衣櫥中最耐看的質感單品。本季特級亞麻系列嚴選 100% 歐洲天然亞麻製成，透過細緻紡織與纖維結構調整，使布面織紋更均勻、手感更滑順，同時保有亞麻獨有的透氣與吸濕特性。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲特級亞麻襯衫（圖一至圖二）NT$1,290；C系列女裝特級亞麻外套 NT$2,990。（圖／品牌提供）

亞麻經典長袖襯衫以俐落翻領、單口袋設計與自然弧形下襬為重點，既可單穿，也能作為西裝或外套內搭；色選從淺藍、米白到深棕與海軍藍，滿足正式與休閒之間的多重場景轉換。此外，UNIQLO : C 更首度推出特級亞麻膠囊系列，西裝外套成為涼爽的必收新選擇，透過更具結構感的剪裁，將亞麻從休閒語境提升至都會正裝層次。

同場加映

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲張凌赫因演出《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等戲劇聲名大噪，而他最新身分是PUMA 品牌代言人，也同步演繹 H-STREET OG 隨型鞋系列 。（圖／品牌提供）

張凌赫因演出《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等戲劇聲名大噪，而他最新身分是PUMA 品牌代言人，也同步演繹 H-STREET OG 隨型鞋系列，形象照中他身穿簡約的運動套裝藏不住帥氣形象，而鞋款靈感源自品牌檔案中的田徑鞋設計，延續經典 拼接鞋頭輪廓與俐落流線線條。鞋面採輕量化結構與透氣網眼材質，搭配銀色線條勾勒出復古與未來並存的視覺層次。

關鍵字：

UNIQLO, 亞麻系列, CateBlanchett, Federer, 春季時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！ 陳喬恩愛馬仕收藏再壯大　可肩背的柏金包當登機包 婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚 劉嘉玲10萬Dior包當寵物包　玩具貴賓狗變購物助理萌翻 楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！ 張凌赫成為PUMA代言人曝養眼帥照！宋雨琦同款水鑽Samba必須入手 請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面