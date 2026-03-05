這麼盡責的代言人不能放過啦！大谷翔平超狂寬肩秀美肌秘方帥爆

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

2026年開春有不少美妝代言人亮相，讓粉絲都很期待雙方未來的合作，像是黛珂持續邀請日本職棒選手大谷翔平代言、Giorgio Armani底妝找來葉舒華合作、契爾氏由玉澤演接任品牌好友，近期更是都有一系列新形象大片亮相，展現品牌與名人的強大魅力。

日本職棒選手大谷翔平身為現代棒球的傳奇「二刀流」球員，更創下54轟、59盜刷新MLB歷史，每每出賽都是吸引全球目光，更被封為「世界的大谷」，不只是在棒球領域展現超狂表現，代言更是超盡責，邊比賽邊工商，難怪品牌都愛死他，日本頂級美妝黛珂也宣布2026年持續與之合作，並釋出全新形象畫報，只見大谷翔平換上俐落西裝頭，超厚實太平洋寬肩整個帥到不行。





精品美妝Giorgio Armani在2026年攜手南韓女團i-dle成員葉舒華，為經典高訂完美絲絨水慕斯PRO拍攝全新廣告，更有許多拍攝花絮釋出，只見舒華換上白色西裝搭配浪漫捲髮，整個人都散發職場成功女人的氣勢，另一組則是長直髮換穿黑色貼身上衣，更顯整個人纖瘦幹練，狀態超好。

擁有170年歷史的美國紐約潮流保養契爾氏邀請人氣男神2PM成員玉澤演擔任品牌好友，儘管換上簡約休閒的白色T恤，但手拿紅色急護霜的專業樣貌，展現出對肌膚管理的重視，即使出道多年、已經逼近40歲，狀態仍然像是剛出道一樣上鏡，當然很有說服力。