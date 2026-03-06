2026 Dior新包推薦清單！最新話題款、Jisoo同款價格一次整理

文／美人圈

身為Dior迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監Jonathan Anderson掌舵下，最新2026春夏系列包款不只保留Dior一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理Dior最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。

▲Jisoo、韓韶禧。（圖／IG@sooyaaa__、Dior提供）

2026 Dior 新包推薦：Bow 小型包

Jonathan Anderson設計的全新Dior Bow包絕對是矚目新款！柔軟結構以奢華的天然粒面羊皮製成，半光澤感處理突顯品牌珍視的蝴蝶結象徵，就連鏈帶都加入蝴蝶結細節，小型款式可肩背攜帶，也可作為手拿包搭配，一包玩出多變造型，少女們一定要擁有。

▲Bow 小型包，NT$140,000（圖／IG@ireneisgood、Dior）

2026 Dior 新包推薦：Dior Or Lady Dior 附鏈帶迷你包

這款Dior Or Lady Dior迷你包，可以說是把經典直接升級成「夢幻版本」。標誌性的Lady Dior藤格紋輪廓依舊在，但加入了更細膩的撞色配色、精緻蝴蝶結與可拆式鏈帶設計，小巧卻不失存在感，日常或正式場合都能駕馭。再加上Jisoo同款加持，溫柔又高級的氣質直接拉滿，是那種一背上就會被問「這咖哪買的」的等級。對Dior迷來說，這咖不只是新包，更是2026必須收藏的代表作。

▲Dior Or Lady Dior 附鏈帶迷你包。（圖／Dior）

▲Dior Or Lady Dior 附鏈帶迷你包，NT$190,000（Jisoo同款）。（圖／IG@sooyaaa__）

2026 Dior 新包推薦：Lady Dior 迷你包附背帶

如果說今年哪一咖Dior最有「收藏等級」的氣場，這款綠色Lady Dior迷你包絕對榜上有名。經典Lady Dior輪廓不變，但包身換上滿版立體幸運草壓紋，細節中還藏著一顆小瓢蟲點綴，整體既奢華又帶點童趣感，辨識度超高。附背帶設計讓手提、肩背都好看，再加上Jisoo同款加持，女神同款當然要入手。

▲Lady Dior 迷你包附背帶，NT$350,000（Jisoo同款）。（圖／IG@sooyaaa__、Dior）

2026 Dior 新包推薦：中型手提包

想找一咖百搭不退流行的經典包，新一季這款Oblique中型手提包真的很可以。經典Dior Oblique緹花搭配包口的蝴蝶結細節，剛剛好在率性與優雅之間取得平衡，不論通勤、旅行或日常出門都很實搭。容量表現也很加分，手機、長夾、隨身小物通通放得下，Jisoo日前在機場也背這一咖，完全是包櫃的耐看型選手代表。

▲Jisoo日前在機場也背這一咖。（圖／IG@bpink.styles、Dior）

▲中型手提包，NT$110,000（Jisoo同款）。（圖／IG@sooyaaa__）

2026 Dior 新包推薦：Lady D-Joy 迷你包

延續Lady Dior的經典藤格紋元素，換上更俐落的橫向包型，整體線條更現代、也更好搭，不管是正式場合或日常約會都很合拍。奶茶色柔霧感皮革加上標誌性D.I.O.R吊飾與蝴蝶結細節，精緻度直接拉滿，難怪Jisoo也愛不釋手！

▲Lady D-Joy 迷你包，NT$160,000（Jisoo同款）。（圖／IG@sooyaaa__、Dior）

2026 Dior 新包推薦：Book Tote 附肩背帶小型托特包

這款經典Dior Book Tote托特包，可以說是Jonathan Anderson的夢想典藏之一。設計靈感取自法國經典小說《危險關係》的初版封面，把文學氣息直接變成時尚單品，一眼就很有故事感。粉嫩包身搭配書封字樣，復古又浪漫，小型尺寸不只好裝也很好搭，手提、肩背或斜背都 OK，無論日常出門還是想替穿搭加點藝術感，這咖都能輕鬆撐場。另外亦有《包法利夫人》、《Dior by Dior》等書籍封面可選擇，讓Book Tote更具收藏價值。

▲Book Tote 附肩背帶小型托特包，NT$100,000 （圖／Dior）

2026 Dior 新包推薦：Toujours 小型直式托特包

這款Dior Toujours小型直式托特包完全是「日常實背派」會愛上的那一咖！以經典藤格紋皮革打造，包型挺度剛剛好，直式輪廓看起來俐落又有份量感。最加分的是黑色包身搭配粉嫩提把與背帶，低調中帶點少女感，不論手提還是斜背都很有造型感。容量實用、風格百搭，無論通勤、逛街或週末出門，一包就能輕鬆撐起整套穿搭。

▲Toujours 小型直式托特包，NT$120,000。（圖／Dior）

2026 Dior 新包推薦： Book Tote 附肩背帶中型托特包

除了注入經典文學作品概念， Jonathan Anderson也加入像是蕾絲框線和Dior Médaillon標誌等典雅細節，整體氣質優雅又不失存在感！保留品牌最具辨識度的Book Tote輪廓，加入可拆式肩背帶設計，實用度直接升級，不只好看也更好背。

▲Book Tote 附肩背帶中型托特包，NT$120,000。（圖／Dior）

