時裝周／Rosé在Saint Laurent秀場耍美！經典吸煙裝革新更性感

記者鮑璿安 ／綜合報導

一如既往，Saint Laurent在巴黎鐵塔腳下揭開2026冬季女士系列序幕，夜色降臨，玻璃、木質與皮革構築的現代主義場景宛如一座私密寓所，中央矗立著曾收藏於Yves Saint Laurent先生私宅的雕像復刻品，透過落地玻璃隱約映照出鐵塔光芒，電影感場景再度成為創意總監Anthony Vaccarello標誌性的敘事語言。品牌大使Rosé也到場看秀，以一件草綠色平口澎袖迷你洋裝亮相，依舊是話題核心。

本季設計回歸品牌本源， Vaccarello以一系列單排、雙排扣黑色西裝開場，帶來那種既性感又克制的女性力量，肩線銳利、腰身微收，呼應70年代末至80年代初的理性。2026年適逢Yves Saint Laurent推出女性吸煙裝60週年，這件代表性的單品被一一進化，本季壓軸的14套吸煙裝變奏，比例更慵懶、線條更柔軟，更有當代女性時髦且不屑一顧的樣貌。

Vaccarello將羅施奈德在《Max et les Ferrailleurs》中的倦怠優雅，與田納西威廉斯筆下女性的內在掙扎並置，除了西裝與蕾絲，系列亦大量出現超大廓形仿皮草大衣與極致性感晚裝，色彩由純黑延伸至飽和赭石、青綠與深棕，為冷靜輪廓注入戲劇層次。

Burberry 2026冬季大秀於倫敦登場，創意總監 Daniel Lee 再次從品牌經典出發，透過錯置與解構手法，為男裝注入更年輕且當代的語彙。傳統大衣、燕尾服與絲質襯衫在比例與搭配上被重新詮釋，既保留英倫底蘊，又展現更為率性流動的輪廓。本季另一亮點在於機能與正裝之間的界線被刻意模糊。皮革飛行員外套、連帽衫與雨衣等機能單品，被賦予晚裝般的精緻質感，打破日常與正式的既定規則。剪裁俐落而不失層次，材質對比之間形成低調卻鮮明的張力。