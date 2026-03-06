亮珠寶／梵克雅寶蝴蝶換新裝　春天主題項鍊迷人

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列15枚圖騰長項鍊730,000元，5枚圖騰手鍊223,000元，梅花耳環176,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季，應景珠寶同步亮相，法國珠寶腕錶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）豐富Lucky Spring系列，首度以黃K金搭配寶石，為經典的花卉與蝴蝶意象勾勒新姿，並推出全新Lady Lucky Spring Butterfly詩意複雜功能腕錶，將製錶技術與珠寶工藝完美融合。





▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列梅花耳環176,000元，指間戒271,000元，5枚圖騰手鍊223,000元。

梵克雅寶Lucky Spring系列新款黃K金珠寶共有5件新品，包括長項鍊、手鍊、胸針、指間戒及耳環等。蝴蝶圖騰自1906年起便是世家的靈感源泉，此次選用色澤勻稱的藍色瑪瑙與青金石，鑲嵌於經典圓珠邊框中。長項鍊採不規則構圖，展現彩蝶翩翩起舞的靈動神態；Between the Finger指間戒則以梅花、鈴蘭與蝴蝶隔空相對，透過白色珍珠母貝與綠色瑪瑙的細膩光澤，生動呈現春意盎然的田園景致。





▲模特兒領巾上別著梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列胸針，308,000元。

同步發表的Lady Lucky Spring Butterfly腕錶，梵克雅寶於面盤匯聚了璣鏤飾紋、微型彩繪與琺瑯工藝，以三枚白色珍珠母貝梅花為焦點，搭載具備逆跳分鐘及跳時功能的自動上鍊機芯，代表分針的彩蝶在花間舞並向同伴靠近，於整點時飛返原點，將時間流逝轉化為一段引人入勝的劇場體驗，共有皮錶帶款與黃K金鍊帶鑲鑽華麗版。





▲梵克雅寶Lucky Spring Butterfly腕錶，3,320,000元。

CHAUMET以蜂巢圖案為主視覺的Bee De Chaumet系列也加入全新設計，特別著重耳飾自由混搭，推出耳骨夾以及多種佩戴方式的耳環，佩戴者可根據個人風格選擇以單枚或多枚蜂巢圖騰點綴。此外，系列中亦包含一款風格輕盈的鏤空戒指，以鏡面拋光的標誌性圖騰為主體，細緻點綴其間的鑽石散發出低調而精緻的質感。而具象蜜蜂作品新添兩款項鍊，分別為18K黃金鑲嵌鑽石款式，以及18K白金鋪鑲鑽石與藍寶石項鍊，巧妙呼應品牌色彩。





▲模特兒混搭CHAUMET Bee De Chaumet耳骨夾與耳環創造時髦效果。（圖／CHAUMET提供，以下同）





▲CHAUMET Bee de Chaumet 18K玫瑰金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。





▲CHAUMET Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑽戒。





▲CHAUMET Bee De Chaumet 18K白金項鍊鑲嵌藍寶石及明亮式切割鑽石。