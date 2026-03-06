凱特王妃全白造型致敬印度慶典　赤腳入廟跳舞好親民

▲凱特王妃穿男裝訂製品牌Chris Kerr白色長版大衣搭配Ralph Lauren針織長袖連身裙，造訪印度裔社區。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃昨（5日）造訪萊斯特郡訪問當地印度裔社區，行程特別安排於傳統節慶荷麗節（Holi）慶祝活動次日舉行。為呼應此一象徵春天與色彩的節日中，參與者習慣身著白色服飾迎接彩粉洗禮的傳統，因此她特別以全白造型現身，展現對在地文化的深度尊重。





▲凱特王妃特別搭配充滿波西米亞風格的Sezane Dina耳環。（圖／CFP）

凱特王妃當天選穿男裝訂製品牌Chris Kerr白色長版大衣搭配Ralph Lauren針織長袖連身裙，並戴上波希米亞風格的Sezane Dina耳環，展現一貫的優雅風格，抵達現場時，她受贈了一串由紅玫瑰與珍珠組成的項鍊，呼應荷麗節慶典象徵的喜悅與自然生機。





▲凱特王妃赤腳進入印度廟宇並加入舞蹈行列。（圖／CFP）

由於現場並未實施封路管制，凱特王妃徒步穿梭於街道令不少駕駛與購物民眾感到驚喜，她受到如波萊塢電影般熱烈的歡迎，她親自走訪當地著名的「黃金里程」路段，透過欣賞印度傳統表演、品嚐拉茶以及參訪家族企業體驗印度文化，並首度赤腳進入印度寺廟加入舞蹈行列，相當親民。

