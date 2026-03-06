電腦椅選購重點男女大不同　特力屋熱銷款特價999元起

▲為新一年的上班打起精神！特力屋推電腦椅促銷。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人不管是居家辦公還是追劇創作，每天坐在電腦前的時間越來越長，椅子坐得舒不舒服直接影響到身體健康。居家通路特力屋近期觀察發現，消費者挑選電腦椅已不再只看外型，而是更注重與自身生理結構的適配性。針對男女不同的骨架與使用習慣，也提出專業的「選椅攻略」，指出男性選購重點在於強大的支撐力與散熱效果，女性則更應在意椅子的合身調節感與空間美學，才能找回久坐的舒適度。

▲伊藤網背辦公椅，原價 1,090 元，特價 999 元。

對於體熱較高、骨架較大的男性使用者來說，特力屋建議挑選時應優先考量「支撐」與「通風」。建議選擇擁有大面積可調式頭枕的款式來支撐肩頸，並搭配 4D 扶手以應對不同坐姿的手臂擺放需求。此外，全網布材質能大幅提升散熱效果，減少長時間久坐的悶熱感，而強化底盤與多段後仰鎖定功能，則能穩穩支撐背部較大的推力。

▲高階款火星犀牛幻影 5D 人體工學追背椅，原價 8,990 元，特價 7,990 元。

女性消費者的需求則顯得細膩許多，由於體型較纖細且骨盆支點不同，業者建議選擇電腦椅更需重視「合身性」與「操作簡易度」。理想的女性電腦椅應具備椅墊前端弧形設計，用以降低大腿前側壓力，且腰靠必須精準貼合腰椎曲線，避免懸空造成疲勞。此外，合適的最低座高能讓雙腳自然著地，避免神經受壓迫，視覺上則可挑選奶油色或簡約風格。

▲特力屋神隊友多功能透氣全網椅，原價 7,290 元，特價 6,999 元。

此外，特力屋針對新一年的上班生活，也祭出特定電腦椅、辦公椅優惠。包括小資族首選的伊藤網背辦公椅，原價 1,090 元，特價 999 元，成 CP 值代表；高階款火星犀牛幻影 5D 人體工學追背椅，原價 8,990 元，特價 7,990 元；特力屋神隊友多功能透氣全網椅，原價 7,290 元，特價 6,999 元。

▲IKEA絕版品出清開跑， ÄPPLARYD 四人座沙發附躺椅，原價42,990 元，出清價 12,990 元。（圖／品牌提供）

隨著新的一年啟動，居家空間也迎來除舊佈新的好時機 。IKEA 即日起絕版品出清正式登場，集結近千項產品特價 3 折起。本次優惠單品整個殺很大，原價 4 萬元的四人座沙發，出清價 1 萬多元就能帶回家，現省３萬元！近 5,000 元的BROR 推車 999 元就能買到！還有最低僅需 9 元的銅板好物。活動期間單筆消費滿 500 元還可獲 200 元的商品或餐飲抵用券。

▲INGATORP延伸桌原價 13,990 元，出清價 4,199 元；BILLY 玻璃門書櫃，原價 6,499 元，特價 2,499 元。

想讓家帶來新氣象，不妨把握本次 IKEA 絕版品出清，今年首波的出清單品讓人降的有感，原價 42,990 元的 ÄPPLARYD 四人座沙發附躺椅，採用紅棕色絲絨材質與筒型彈簧結構，不論是全家追劇或個人放鬆都能一次滿足，出清價 12,990 元；原價 13,990 元的 INGATORP延伸桌，出清價 4,199 元；亮眼綠色搭配防塵玻璃門的 BILLY 玻璃門書櫃，原價 6,499 元，出清價僅 2,499 元。

▲BROR 推車原價 4,999 元，出清價 999 元。

▲POÄNG 低背扶手椅原價 2,399 元，特價 999 元；ARÖD 落地閱讀燈，原價 1,799 元，特價 999 元。