「周末耍廢」有正確姿勢　4招幫心靈減輕周間焦慮感

▲放假耍廢其實有訣竅。（圖／pexels、pixabay、photoAC）

記者蔡惠如／綜合報導

好不容易盼到週末，明明在家躺了兩天、手機滑到手痠，結果周一上班還是覺得心好累。其實真正的休息不是只有「不動」，而是要把大腦的開關切換到另一個頻道。如果周末還是盯著螢幕看別人的生活，妳的大腦其實根本沒下班。這個周末不妨用4個方法，把心裡的疲累與壓力清乾淨。

讓雙手「忙起來」清空腦袋

想要斷開周間那些煩人的公事焦慮，最快的方法就是讓妳的手忙一點，但腦袋空一點。比起在那邊苦思提案，不如去陽台撥弄一下泥土，幫長得太亂的植物換個盆；或是慢條斯理地磨豆子，看著熱水繞圈圈沖出一杯咖啡。當妳的指尖感覺到泥土的濕潤、聞到咖啡的香氣時，注意力會自然從煩心的邏輯思考轉移到單純的「感覺」上，這種觸覺的復甦，比滑手機更能讓大腦進入放空的狀態，切斷焦慮的慣性。

減法生活

現代人最累的其實是「過度溝通」，每天都在回訊息、看通知。試著在周六或周日下午，狠下心把手機丟進抽屜幾小時，順便動手整理一下亂糟糟的書桌或洗手台。當視覺上的雜物變少了，心裡也會跟著寬敞起來。別再聽那些吵鬧的流行歌或Podcast，去附近的公園散散步，不設目的地，只專注於風聲或鳥鳴。這種「不必回應任何人」的自由感，能幫緊繃的情感緩衝區騰出難得的空間。

回歸紙本

把那顆被短影音搞得浮躁的心收回來，給自己一點「慢煮」的時間。找一本跟工作完全無關的小說、或是漂亮的攝影集，享受那種手指翻動紙張的物理觸感。比起螢幕上跳來跳去的零碎資訊，紙本閱讀那種緩慢、深刻的節奏，能訓練大腦重新建立深層連結，幫妳把被碎片訊息撕碎的專注力一點一滴找回來。當妳學會不再被訊息牽著走，這份找回來的平靜，才是周末最棒的禮物。