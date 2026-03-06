fb ig video search mobile ETtoday

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動

▲▼最會表達愛意的星座女TOP3。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

▲牡羊女總能坦率表達愛意，穩坐第一名。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

喜歡的人面前坦白說出真心，看似很簡單，其實並不容易。從朋友關係想要更進一步，必須要先勇敢說出口，日網《howcollect》盤點能夠坦率表達愛意女生Top3，跨越這一步才能離幸福更近一些！

#第3名 金牛座

金牛座的女生相當誠懇，面對喜歡的男生，她們不只用言語表達，也會透過親手做料理、送上貼心小禮物等方式，透過五感傳遞愛意。你的溫柔與穩定感，能讓對方感到安心，也因此建立起深厚的信任關係。

▲▼最會表達愛意的星座女TOP3。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

#第2名 射手座

射手座的女生性性格開朗又正向，情感表達十分豐富。即使在喜歡的人面前，也能毫不做作、坦率地說出「我喜歡你」「我想見你」。你的直率對男性而言相當舒服，也能帶來安心感。不玩戀愛的試探與心機，想到什麼就坦白說出口的態度，可以說是你在戀愛中的最大武器。

#第1名 牡羊座

牡羊座的女生在「能夠坦率表達愛意的女性」排行榜中拿下第1名。她們熱情、行動力強，擁有無法隱藏喜歡之情的純真內心。一旦「喜歡」的情感萌芽，你就能毫不猶豫地把心意告訴對方。正是這份坦率與直接，使你在戀愛中格外耀眼。只要繼續保持這樣真誠的個性，未來也能抓住更多愛與幸福。

