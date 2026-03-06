WBC南韓隊長戴32萬梵克雅寶項鍊征戰　幸運草圖騰秀奪勝決心

▲世界棒球經典賽南韓隊長李政厚戴梵克雅寶Alhambra幸運草項鍊上陣。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）於5日在東京巨蛋開打，27歲的南韓隊長李政厚在首戰帶領球隊以11比4擊敗捷克，闖進第二輪，他的搶眼表現受矚目外，高顏值與球場上的時尚穿搭更引發熱議，因為他戴著梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全球熱賣的Alhambra幸運草項鍊上陣，從貴婦名媛到MLB美國職棒大聯盟或NBA球星都愛戴，幸運意涵也代表他贏球的決心。





▲李政厚戴的梵克雅寶Vintage Alhambra鑲嵌縞瑪瑙10枚四葉幸運草圖案項鍊，320,000元。（圖／梵克雅寶提供）

目前效力於美國職棒大聯盟的舊金山巨人隊的李政厚，父親是南韓棒球名將李鍾範，父子倆都擔任過WBC南韓隊隊長蔚為佳話。此次李政厚帶領南韓隊到東京征戰，戴著梵克雅寶Vintage Alhambra10枚四葉幸運草圖案項鍊上場，求勝之心不言可喻，此鑲嵌縞瑪瑙款式要價320,000元。





▲李政厚是瑞士名錶TAG Heuer品牌大使。（圖／翻攝hoohoohoo__IG）

李政厚在球場上的出色表現與挺拔外型也吸引精品品牌目光，今年起他正式成為瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）品牌形象大使，發布會上他身穿黑色正裝搭配Monaco腕錶帥氣指數破表，對於此合作他表示：「我始終堅信自己，毫不猶豫地突破極限。我相信，一路走來的每個選擇都塑造了今天的我。逆勢而上，勝勢由我的理念與我的人生哲學完美契合，因此這次合作對我而言意義非凡。」

