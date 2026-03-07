fb ig video search mobile ETtoday

Z世代的投資新法！「零股交易」慢慢變富　小資本也能開始

>

文／人物誌

隨著資訊取得門檻降低與理財觀念普及，Z世代早早就走進交易市場。對他們而言，投資不再是遙不可及的專業領域，而是生活的一部分。

許多年輕人在大學或剛出社會時，就已經開立證券帳戶。接著再透過社群媒體、理財Podcast或線上課程吸收知識，也會在論壇上討論產業趨勢與公司基本面。

或許資金不多，卻更重視長期規劃與紀律操作，投資心態反而比想像中成熟。

▲Z世代投資心態反而比想像中成熟。（圖／《她們創業的那些鳥事》劇照，下同）

小資本也能開始：時間是最大的籌碼

Z世代最明顯的特徵之一，就是「早開始」。雖然每月能投入的金額有限，但利用時間的力量，讓複利達到最好的投資效果。

每月固定投入幾千元，也許短期看不出驚人成果，但五年、十年之後，差距會逐漸拉開。這種耐心與持續性，正是年輕投資人最大的優勢。與其追逐短線題材，不少人更傾向選擇具成長性的產業龍頭，穩定累積持股部位，讓資產慢慢長大。

零股交易：讓好公司不再遙遠

在這股年輕投資潮流中，「零股交易」扮演了關鍵角色。過去想買進一檔優質公司股票，往往需要一次投入數萬元甚至數十萬元，對剛起步的年輕人來說負擔不小。現在透過零股制度，即使只有幾千元，也能成為好公司的股東。

零股交易的第一個優點，是大幅降低門檻。投資不再需要存到一大筆錢才能進場，而是可以邊工作邊布局。這種彈性讓理財成為可持續的行動，不再是遙不可及的計畫。

第二個優點是風險分散更容易。資金有限時，若只能買進單一股票，波動風險相對集中；透過零股，投資人可以把資金分散在不同產業與標的上，建立較均衡的投資組合。

第三個優點則是培養紀律。零股適合定期定額操作，投資人不必過度猜測進出場時點，更能專注在長期趨勢與公司基本面。這種方式能減少情緒干擾，也讓投資更貼近理性決策。

從零開始，積少成多

Z世代的投資新法，並不是什麼神祕公式，而是一種務實而長遠的態度。早一點開始、用時間換成果、善用零股降低門檻、分散風險並保持紀律。即使起步資金有限，只要持續投入與學習，依然能在歲月累積中看到回報。

投資是一場長期耐力賽，即使大部分的人在年輕時資金不多，可能會覺得投資理財效益不大，可是當真正理解與實際操作後，便會發現小資金也能有很不錯的收穫。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

