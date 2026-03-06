fb ig video search mobile ETtoday

全脂牛奶其實更好？營養師解析3大關鍵：吸收營養還更有飽足感

▲▼牛奶。（圖／Unsplash）

▲喝全脂牛奶比低脂更好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人買牛奶時，習慣直接拿「低脂」或「脫脂」，覺得比較健康。不過新版飲食指南提醒：對成長中的孩子來說，全脂牛奶未必比較差。營養師高敏敏整理出3個重點，從大腦發育、營養吸收到日常飲食習慣，帶你重新理解全脂與低脂牛奶的差異。

▲▼牛奶。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

在新版飲食建議中，牛奶不只是補鈣來源，也同時提供蛋白質、脂肪與多種維生素。對於仍在成長期的兒童來說，脂肪並非單純需要避免的成分，而是身體發育的重要來源之一。高敏敏提醒，若飲食脂肪攝取過低，可能影響部分營養素吸收與飽足感，因此選擇乳品時不一定需要一味追求低脂。

#大腦發育需要脂肪

人類大腦約有相當比例由脂肪構成，而學齡兒童（約5–10歲）仍處於發育階段。全脂牛奶含有天然乳脂，能提供成長所需的能量與脂肪來源。若刻意把脂肪完全排除，可能也同時減少部分發育所需的營養基礎。因此在均衡飲食下，適量攝取全脂乳製品通常是可以接受的選擇。

#天然脂肪有助維生素吸收

牛奶中含有脂溶性維生素，例如維生素A、D、E、K。這類營養素需要與脂肪一起攝取，身體吸收效率才會比較好。高敏敏指出，如果飲食中脂肪含量過低，即使攝取了這些維生素，吸收效果也可能受影響。因此適量的天然脂肪，例如來自牛奶、堅果或酪梨等食物，通常是均衡飲食的一部分。

#飽足感較高，減少零食誘惑

全脂牛奶的脂肪含量較高，通常能帶來較長時間的飽足感。有些孩子喝完低脂牛奶後，很快又覺得肚子餓，接著可能開始尋找餅乾、甜點或其他零食，反而增加整體熱量攝取。

此外也要注意，部分調味或加工乳品為了改善口感，可能會加入糖或香料，因此選購時建議仔細查看成分標示。簡單3步驟讓你聰明選擇。

1.先看成分表

成分越單純越好，理想狀況是只有「生乳」或「100%生乳」。

2.依需求選脂肪含量

兒童、活動量高者可選全脂；若有特殊健康需求，可依醫師或營養師建議選擇低脂或脫脂。

3.留意是否為調味乳

調味乳可能含有額外糖分，若是日常飲用，建議優先選擇無添加版本。

標籤:全脂牛奶, 低脂牛奶, 兒童營養, 大腦發育, 飲食指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

