fb ig video search mobile ETtoday

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

許多情侶在熱戀期過後，感情容易逐漸降溫，但也有些人卻是在激情退去之後，反而更加珍惜另一半，愛得更深更穩定，他們不迷戀短暫的浪漫，而是在相處的時間累積中，看見對方的價值與陪伴的意義，以下就盤點「過了熱戀期反而更愛另一半的三大星座」，看看誰是越愛越深的代表。

▲▼ 。（圖／IG）

TOP 3：金牛座

金牛座在感情中屬於慢熱型，剛開始戀愛時反而比較保守與觀察，但隨著相處時間增加，他們會越來越依賴這段關係，逐漸把另一半視為生活中不可或缺的一部分，當彼此建立起穩定與信任感之後，他們愛也會越來越深，雖然不太擅長甜言蜜語，但會用實際行動照顧對方，時間越久反而越離不開彼此。

TOP 2：摩羯座

摩羯座談戀愛一開始往往比較理性，甚至給人有點冷靜疏離的感覺，但當感情逐漸穩定之後，他們才會慢慢打開內心，開始願意付出更多情感與責任，對摩羯而言，愛不是一時衝動，而是長久的承諾與陪伴，因此越是經過時間考驗，他們越會珍惜這段感情，也會更加努力經營兩人的未來。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座在感情裡非常重視情感連結與家庭感，一開始或許會有些不安全感，但隨著彼此越來越熟悉、建立深厚的依賴關係後，他們的愛會持續升溫，對巨蟹而言，真正的感情不是熱戀時的激情，而是長時間相處後依然願意守護對方，他們會越來越把另一半當作家人般看待，用無微不至的關心與照顧，讓這段感情越走越深。

關鍵字：

戀愛, 星座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

9m88分享保養好習慣　透露開始慢跑的原因竟然是「帥哥」 時裝周／惠利化身Balmain女王看首秀！Stella McCartney馬場變伸展台掀話題 全脂牛奶其實更好？營養師解析3大關鍵：吸收營養還更有飽足感 喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動 劉嘉玲10萬Dior包當寵物包　玩具貴賓狗變購物助理萌翻 枕頭睡到變黃？達人傳授「超省力洗法」　簡單兩步驟讓枕頭換新 5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面