頭皮長痘、小膿包反覆？3個日常NG細節易堆積油垢

記者李薇／台北報導 圖／rachel_mypark IG、for_everyoung10 IG

不少人都有頭皮反覆長痘痘、紅腫或小膿包的困擾，其實除了體質與壓力影響之外，日常生活中的一些小習慣也可能是關鍵原因，頭皮與臉部肌膚一樣需要保持清潔與通風，如果清潔習慣不到位，油脂、汗水與細菌堆積，就容易導致毛孔堵塞與發炎，以下三個常見卻容易被忽略的生活習慣，很可能就是造成頭皮痘痘的原因。

1.安全帽與枕頭套清潔不足



每天通勤戴的安全帽、睡覺接觸的枕頭套，其實都很容易累積汗水、油脂與細菌，如果長時間沒有清潔，等於讓頭皮反覆接觸髒污環境，容易造成毛囊阻塞與發炎，建議安全帽內襯定期清洗或更換，枕頭套也最好每周更換一次，維持乾淨的接觸環境。

2.髮際線沒有徹底卸妝



許多人卸妝時只專注於臉部，卻忽略髮際線與額頭邊緣，粉底、防曬或定妝產品若殘留在髮際線，就可能堵塞頭皮毛孔，長期下來容易出現小痘痘或紅腫問題，卸妝時應延伸到髮際線位置，並在洗臉或洗頭時確實帶過邊緣區域，避免殘留。

3.洗髮後頭皮沒有完全吹乾



洗完頭如果習慣自然風乾或只吹乾髮尾，讓頭皮長時間處於潮濕狀態，也容易讓細菌滋生，進而引發頭皮痘痘或頭皮敏感問題，建議洗髮後先將頭皮完全吹乾，再整理髮尾，不僅能維持頭皮健康，也能降低毛囊發炎的機率。

【推薦單品】

＃巴黎萊雅 珍珠蛋白瞬順柔亮洗髮露

專為髮絲所設計的「珍珠鍍膜」髮浴，添加水解珍珠蛋白搭配11種胺基酸，可以幫助髮絲溫和清潔之餘，加強絲滑柔順，改善毛躁問題，更是首度加入甘醇酸、水楊酸，透過酸類成分調理頭皮髒污與油脂，既柔亮又能保持髮根蓬鬆，打造質感女神髮。慶祝新品上市，巴黎萊雅即日起在各通路消費滿588元，即贈瞬亮愛心手拿鏡（數量有限，送完為止），再抽KlassiC. 聯名款粉亮摺疊墨鏡收納包組（限量30名）。

＃迪奧 曠野之心舒緩洗髮精

讓洗髮不再只是日常程序，而是一種香氛療癒儀式感，迪奧熱賣全球的曠野之心香氣，可以說是男性魅力的代名詞，在2026年首度推出同香氣的髮絲清潔單品，不僅味道超性感，更是添加沙漠曠野的「仙人掌果萃」能夠舒緩頭皮、保濕髮絲，無添加矽靈配方用起來更安心。

＃阿葵亞 瞬耀護色洗髮精（控油型）

對於現代人染髮擁有極高需求，阿葵亞也推出瞬耀護色洗髮精，粉紅色瓶身不僅相當少女可愛，裡面更是搭載水耀恆潤護色精華，可以提供染後所需要的修護及水分，減緩髮色流失，幫助維持持久造型，同時保持髮絲細緻柔滑，展現出細膩綢緞般光澤。