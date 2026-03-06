時裝周 / Dior「睡蓮鞋」浪漫吸睛、「青蛙包」超可愛　杜樂麗花園水池變秀場

▲Dior 2026秋冬秀。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

Dior在巴黎時裝周發表2026秋冬系列，從發想到呈現是滿滿的故事與細節，人們在杜樂麗花園裡看與被看，服裝有許多延續自春夏或從高級訂製服變化而來的想法，荷葉層疊出份量、Bar Jacket持續創新，創意總監Jonathan Anderson經常將花草植物置於系列中，這次大量出現的是睡蓮，穿上兩腳不同設計的睡蓮高跟鞋搖曳生姿，還有細膩的青蛙鍊帶包，可愛討喜。

▲Dior 2026秋冬系列的青蛙鍊帶包。

▲Dior 2026秋冬系列的立體睡蓮高跟涼鞋。

▲Jisoo（左）與Dior創意總監Jonathan Anderson。

花園水池上的秀場



在杜樂麗花園辦秀，對Dior來說不是什麼新鮮事，但過往這座花園只是辦秀場地，這次整體概念直接是花園百態，於是在八角形水池上，打造出環繞池子的玻璃長廊，池面飄著人造睡蓮，秀場成了園中園，真實又虛幻。賓客坐在綠色椅子上看著模特兒魚貫而出，反映出巴黎的日常，花園如同城市活力的縮影，形形色色的人們來往，各自穿著打扮，帶著不同身份與姿態，無論平凡或華麗。

▲Dior 2026秋冬秀在巴黎杜樂麗花園的八角水池登場。

座落於巴黎市中心的杜樂麗花園在1667年開放，當時設有嚴格的衣著規範，必須穿著符合時下社會身分的得體服裝方得進入，在花園裡，你在看著別人，別人也在看著你，看與被看並存不會因為時間更迭而改變，至今依然，Dior的秀試圖訴說這個明明是事實，但常被忽略的心情。

秀前Jonathan Anderdon與時裝設計師，也是心理學大師佛洛伊德曾孫女的Bella Freud對談，兩人坐在杜樂麗花園中，Jonathan Anderdon提到「公園的魅力」，他說：「在巴黎，我常覺得自己是個遊客，但當遊客也很不錯，可以看到很多事物，進行『編輯』。」Bella Freud則說到，公園讓人對一座城市有所連結、產生感情，尤其在巴黎的花園，巨大宏偉，又很沉靜。

服裝是經典變奏曲



自經典取材，發展出屬於自己的樣貌，是所有設計師的脈絡，Bar Jacket今年春夏變成短版，秋冬加上堆疊的荷葉，搭配牛仔褲讓典雅與現代交錯，Jonathan Anderson也鍾情Dior先生於1949發表的於Junon與Venus禮服，同樣縮短成為迷你裙，如花瓣般一層又一層製造份量，運用拖襬留存禮服的韻味與優雅。

Jonathan Anderson執掌Dior後發表的作品，都成為延續性概念，2026春夏男裝致敬傳奇設計師Paul Poiret，到了2026秋冬女裝，仍有華麗的長袍、垂墜感十足的輪廓，而春夏高級訂製服滿滿的仙客來，則改為睡蓮等花卉，成為鞋履、服裝、包款上的裝飾，也化身珠寶，Dior先生喜愛的鈴蘭花用飄逸薄透的洋裝呈現。

包與鞋的花樣百態



穿著睡蓮高跟涼鞋走出來，保證眼睛一亮，為兩腳不同設計，鞋底是蓮葉、鞋面分別為粉色與黃色的立體睡蓮，玫瑰含蓄地在高跟鞋現身。包款也有各種花兒，手拿包鑲嵌著睡蓮圖案華麗但內斂，鍊帶包上的花朵則是狂妄地綻放，不同的丰姿卻同樣迷人。

花園裡有花也有小動物，池塘裡的小青蛙成為鍊帶包，圓形身體像Dior經典的Medallion圓背椅，眼睛是鈕扣，還有精巧的蝴蝶結旋鈕，可愛的模樣彷彿從童話故事裡跳出來，相當討喜。

看秀嘉賓



全球品牌大使Jisoo穿著薄透的黑色洋裝，符合Dior小公主的氣質，同樣選擇黑色的莎莉賽隆（Charlize Theron）以長斗篷、黑絲襪展現氣勢，品牌大使鄺玲玲、Orm Kornnaphat、Stray Kids鉉辰、摩納哥王子妃Beatrice Borromeo等人都是座上賓，星光熠熠。

▲全球品牌大使Jisoo。





▲莎莉賽隆。

▲摩納哥王子妃Beatrice Borromeo。

▲Stray Kids鉉辰。





▲品牌大使鄺玲玲。



▲泰國女星Orm Kornnaphat。





▲大陸男星李昀銳。

【更多時裝周亮點】

Saint Laurent

1966年聖羅蘭先生發表了煙裝（Le Smoking），建構出強而有力的女性形象，2026正好是煙裝的60周年，2026秋冬系列大量的西裝展現品牌精神，透過精準剪裁，一連串單排扣、雙排扣、不同材質的西裝，為煙裝寫下新的註腳。蕾絲是另一個重要項目，在柔軟的蕾絲外加上矽膠塗層，成為挺拔的面料，如此的蕾絲變得有型、西裝則柔軟靈動，傳統範式在此反轉，脆弱蛻變為力量。