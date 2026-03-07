fb ig video search mobile ETtoday

Tiffany石上鳥與愛連結成對亮相 　碩大頂級寶石炫目

▲▼Tiffany ,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Tiffany石上鳥高級珠寶膠囊系列Love Birds by Tiffany 45.04克拉凸面月光石胸針與21.13克拉藍色銅鋰碧璽胸針組。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.經典時尚鳥珠寶有全新演繹，發表「Love Birds by Tiffany」與「Bird on a Pearl 珍珠石上鳥」兩大高級珠寶膠囊系列。前者以成雙鳥兒姿態亮相，部分作品以成對胸針形式呈現，分別採用重量級蛋面與刻面切割彩色寶石，例如45.04克拉凸面月光石胸針與21.13克拉藍色銅鋰碧璽胸針組、45.04克拉凸面月光石胸針與21.13克拉藍色銅鋰碧璽胸針組，抑或摩根石鍊墜與紅碧璽胸針組，展現愛之鳥間相呼應的情意。

▲▼Tiffany ,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Tiffany石上鳥高級珠寶膠囊系列Love Birds by Tiffany坦桑石胸針與凸面坦桑石胸針組。

▲▼Tiffany ,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Tiffany石上鳥高級珠寶膠囊系列Love Birds by Tiffany摩根石鍊墜與紅碧璽胸針組。

同步發表的Bird on a Pearl 珍珠石上鳥系列，Tiffany選用來自全球權威侯賽因阿法丹( Hussein Al Fardan )私人珍藏的天然海水珍珠，而新款最大突破是首度將星光藍寶石應用於鳥首設計，利用其獨特的星光效應與天然珍珠的溫潤光澤吸睛。部分作品鑲嵌彩鑽，更添華麗色彩。

▲▼Tiffany ,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Tiffany珍珠石上鳥高級珠寶膠囊系列鍊墜。

寶格麗（BVLGARI）也從經典之作獲得啟發，汲取1942 年的典藏手環打造5款 Eternal系列珠寶，融入Vimini（柳條編織）紋理設計並結合精湛金工，令人驚喜的是具隱藏式彈性連結巧妙固定，讓菱形元素珠寶能完美貼合肌膚，品牌由此延伸創作頂級珠寶，運用DLC類鑽碳技術創作黑與金色交織並閃耀美鑽的個性頸鍊，已由全球代言人Lisa搶先戴上曝光。

▲▼Tiffany ,Chaumet 。（圖／公關照）

▲寶格麗ETERNAL VIMINI系列頂級黃K金鑽石頸鍊。（圖／寶格麗提供）

▲▼Tiffany ,Chaumet 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴寶格麗ETERNAL VIMINI系列黃K金手環與戒指。

Tiffany, Tiffany & Co., BVLGARI, 寶格麗

