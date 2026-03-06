居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

不少人努力整理居家空間，卻總覺得怎麼收都還是凌亂，其實問題往往不是不會收，而是陷入了錯誤的收納觀念，很多看似「很會整理」的做法，反而讓家裡的物品越來越多、空間越來越擁擠，想要真正打造清爽整齊的居家環境，先避開以下三個常見的收納誤區。

1.收納盒很多卻沒有減少物品



不少人都會買很多收納盒裝小物，看起來整齊又有分類，但關鍵問題往往不是「沒有地方放」，而是「東西太多」，如果沒有先進行斷捨離，只是不斷增加收納盒，反而會讓物品越堆越多、櫃子越來越滿，真正有效的收納應該先淘汰不需要的物品，再利用收納工具輔助整理。

2.東西收得太隱密更易堆積



有些人喜歡把物品全部收進櫃子或盒子裡，看起來表面乾淨整齊，但若收納過於隱密，反而容易忘記自己有哪些東西，久而久之就會重複購買或囤積，導致家裡物品越來越多，建議常用物品放在容易看見與拿取的位置，才能真正維持長久的整潔。

3.過度分類讓整理變得太複雜



很多收納教學會建議細緻分類，但若分類過度，例如同一類小物分成太多盒或太多層，反而會增加收納與拿取的負擔，久而久之就容易懶得放回原位，讓空間再次變得凌亂，簡單明確的分類方式，反而更容易長期維持整潔習慣。