用卸妝巾擦臉卸妝？肌膚敏感NG小習慣　9成人都曾經錯過

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

敏感肌膚往往容易出現泛紅、乾癢甚至刺痛等問題，除了保養品選擇要特別留意之外，其實很多日常生活中的小習慣也可能默默破壞肌膚屏障，若長期忽略這些細節，就算用了再好的保養品，也很難真正改善膚況，以下三個敏感肌常見的NG生活習慣，很多人其實每天都在做。

敏感肌,洗臉,清潔,,,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

1.卸妝棉擦拭肌膚

不少人卸妝時習慣用卸妝棉擦拭，但對敏感肌來說，過度摩擦會破壞角質層，導致肌膚屏障受損，進而出現泛紅、刺痛甚至脫皮情況，建議卸妝時以輕柔方式溶解彩妝，減少來回摩擦肌膚，更換較為柔質的化妝棉（巾）之外，使用的卸妝水、卸妝產品也要足夠，降低摩擦力。

2.洗臉水溫過熱

天氣冷時很多人會習慣用很熱的水洗臉，但過高的水溫容易帶走皮膚必要的油脂，使肌膚保護力下降，敏感肌更容易出現乾燥與泛紅問題，建議使用接近體溫的溫水清潔，既能帶走髒污也不會刺激肌膚。

3.頻繁更換保養品

有些人看到新產品就想嘗試，但對敏感肌而言，頻繁更換保養品會讓肌膚長時間處於適應期，增加刺激與過敏的風險，建議選擇成分單純且適合自己膚質的產品，建立穩定的保養流程，才能讓肌膚逐漸恢復健康狀態。

【推薦單品】

＃迪奧 極淨舒緩卸妝水

敏感肌,洗臉,清潔,,,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

上市立刻廣受歡迎的迪奧臉部清潔，在2026年進行全面更新，不僅換上新裝，採用溫和成分提供肌膚潔凈選擇，其中，卸妝水採用無油的水感質地，透過卸妝微粒帶走臉上髒污與彩妝，同時可以維持肌膚pH值，提供清新保濕的功效，即使醫美療程後也能安心使用。

＃東森自然美 青春平衡舒敏精華液

敏感肌,洗臉,清潔,,,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

自然美生技團隊特別針對敏感肌膚設計的精華保養，採用獨創的舒敏技術，透過神經醯胺、雲芝蟲草萃取、ACGDS植物生化複方，透過多重礦物質以及植物萃取成分，可以幫助肌膚舒緩泛紅不適，同時加強保濕潤澤，抵抗外部刺激更為強健。

＃舒特膚 舒新雪潤B5修護精華

敏感肌,洗臉,清潔,,,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

從藥廠起家的肌膚保養品牌舒特膚特別專注敏感肌的呵護，推出舒新雪潤B5修護精華專攻養護「厚臉皮」，小小一瓶就含有神經醯胺、維他命原B5、積雪草萃取物、尿囊素、鎖水磁石，都是敏感肌膚修護保濕的好成分，並且不含paraben類防腐劑、酒精、礦物油、羊毛脂、色素、香精等等，守護脆弱肌膚更放心。

