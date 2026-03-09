減肥不用再看熱量？美國全新飲食指南公布　「五多五少」一類食物最重要

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

長期以來，我們被教導「減肥就是要算卡路里」、「低脂才是健康」。然而，這套行之數十年的飲食準則，居然在2026被推翻了？美國近期正式公布 《2025-2030飲食指南》，這份被全球營養學界視為指標的報告，徹底顛覆了過往「恐脂」的思維：飲食的重點從冷冰冰的「熱量數字」，轉向了食物本身的「生物價值」與「品質」，這意味著過去習慣的減肥方式可能將迎來全新變化，一起來認識這份引起全球討論的全新飲食指南！

食物改成「倒金字塔」：從「碳水主導」到「營養密集」

在此次最新指南中，最令人震撼的視覺改變莫過於飲食結構的「重新排列」。過去我們熟悉的底層是米麵、最尖端是油脂的三角形金字塔已消失，取而代之的是強調營養密度（Nutrient Density）的層次結構：

蔬果與健康脂肪躍升頂層

新指南鼓勵將飲食重心放在蔬菜、水果、優質蛋白質以及包含全脂乳品在內的「健康脂肪」。研究資料顯示，全脂乳品中所含的乳脂肪球膜（MFGM）對於大腦健康與代謝穩定具有正面效益。

全穀類的定位下移

並非全穀類不健康，而是相較於早期飲食指南將其作為「能量基底」，新指南認為在現代人普遍「活動量不足」的背景下，過多的碳水化合物攝取是導致代謝疾病的主因。

▲飲食指南 。（圖／翻攝自IG）

▲美國全新飲食指南公布。（圖／USDA）

蛋白質攝取量改變：「每公斤1.2－1.6g」成了新標配？

這是此次指南中最重要的數據修正。過去數十年，蛋白質的每日建議攝取量（RDA）一直維持在每公斤體重0.8公克，但在2025-2030的版本中，這項數字被大幅提升至1.2至1.6公克。

對抗肌肉流失與肥胖

根據2025年發表的《蛋白質槓桿假說》（Protein Leverage Hypothesis）研究，人類身體具有一種「蛋白質飢渴」本能。如果飲食中的蛋白質佔比不足，大腦會發出強烈的飢餓訊號，驅使我們攝取更多的碳水化合物與脂肪，直到蛋白質達標為止。

維持基礎代謝率（BMR）

現在，維持肌肉量被視為抗衰老的關鍵。而提高蛋白質攝取，能有效預防隨年齡增長的肌肉流失（Sarcopenia），確保身體即使在靜止狀態下，也能維持高效的燃脂能力。

▲飲食指南 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@roses_are_rosie）

 

告別「數字陷阱」：為什麼熱量不再是重點？

新指南傳達了一個核心訊息：並非所有熱量在體內產生的反應都相同：

100大卡的花椰菜 vs 100大卡的餅乾

雖然熱量相同，但兩者對血糖與胰島素的影響截然不同。高度加工產品（UPFs）與添加糖會導致胰島素劇烈波動，將能量直接推向脂肪細胞儲存。而原型食物則需要身體耗費能量去消化（攝食熱效應），實際吸收的淨熱量遠低於標示。

嚴格限制「超加工食品」

美國這份最新飲食指南強烈建議，食物應「越原型越好」。2026年的營養學界達成共識：超加工食品中的添加物會破壞腸道菌群，進而導致慢性發炎。因此，少吃白吐司、餅乾，遠離含糖飲料，已成為第一優先。

▲飲食指南 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@babymonster_ygofficial）

全脂奶、紅肉居然解禁？

這份指南的另一個大重點是「全脂」的解禁？過去紅肉（牛、豬）被視為心血管疾病的罪魁禍首，但新指南採取了更科學的角度：

優質脂肪的必要性

紅肉與全脂牛奶提供了關鍵的維生素B12、鐵、鋅以及脂溶性維生素。指南指出，全脂牛奶與天然肉類不再是禁忌，重點在於攝取的品質與比例。

飽和脂肪的上限

雖然解禁，但指南依然設置了防禦線：飽和脂肪酸不應超過每日總熱量的10%。這意味著我們可以享受一塊高品質的原型牛排，但必須減少炸雞、糕點等同時含有「壞油脂」與「精緻糖」的食物。

▲飲食指南 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@for_everyoung10）

2026飲食實戰指南，如何融入生活？

那根據這份最新飲食指南，我們該怎麼做才能將全新飲食概念融入生活，其實只需要掌握「五多五少」準則：

五多

1. 多吃蛋白質： 每一餐都應以優質蛋白質為優先。

2. 多吃原型蔬果： 攝取完整的膳食纖維。

3. 多喝水： 取代所有含糖與人工代糖飲料。

4. 多選原型油脂： 如橄欖油、酪梨、堅果。

5. 多樣化攝取： 確保微量營養素完整。

五少

1. 少吃加工糖： 甜食與零食是代謝的殺手。

2. 少吃精緻碳水： 白吐司、白麵條應由地瓜或糙米取代。

3. 少喝酒： 酒精會干擾脂肪代謝與深度睡眠。

4. 少過度烹調： 避免高溫油炸產生促發炎物質。

5. 少吃添加物： 看不懂成分表的食品，請放回貨架。

▲飲食指南 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@taeyeon_ss）

台灣觀點：2026第二季「每日飲食指南」即將公布

但看到這，你一定很困惑：台灣人與美國人的身體條件、基因大不同，那台灣人適用這份美國最新指南嗎？目前，台灣衛福部也正緊鑼密鼓地修訂本地版本的飲食指南，預計在2026年第二季，台灣版的《每日飲食指南》將參考此份美國最新研究進行更新。根據預測，台灣版可能會針對「亞洲人體質」與「高齡化社會」做在地化調整。例如，針對東亞常見的乳糖不耐症，可能會提供更多植物性蛋白與全脂乳品的替代方案；同時針對台灣人偏好澱粉的習慣，加強「蛋白質優先」的衛教宣傳。

▲飲食指南 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@yeh.shaa_）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

