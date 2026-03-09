fb ig video search mobile ETtoday

漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理

記者李薇／綜合報導　圖／tvn_drama IG

有些星座天生個性外向活潑，人緣極佳，走到哪都受到很多人歡迎，不過有些時候過於逢場作戲，導致曖昧對象太多，反而不容易付出真心，以下就盤點那幾個總是很愛「漁場管理」，卻鮮少真愛的三大星座，快看看你的他有沒有上榜？

星座,占卜,戀愛,感情,。（圖／IG）

TOP 3：雙子座

雙子座天生的個性就有一點放浪不羈，難以約束，在他們的觀念裡面，自由就是一切，不論誰都沒有辦法阻擋，加上因為個性活潑，所以一直都有不少的桃花圍繞在身邊，爛桃花也是有，加上他們不太會分辨哪些桃花才是真愛，乾脆逢場作戲，通通先擺在曖昧的位置，沒煩惱。

TOP 2：天蠍座

天蠍座可以說是命帶王者霸氣的星座，可以說是天生自帶光環，他們的真心就像是寶藏，很難說付出就付出，他們甘願讓自己處在曖昧不清的狀態，也不願意把自己的「弱點」真心擺在對方眼前，一旦交出去，就很怕受到傷害，加上記仇效率高，所以先曖昧就好。

TOP 1：天秤座

天秤座是一個相當愛美的星座，要他們付出真心，真的是難上加難，他們不僅對自己要求高，挑選另一半的眼光也是很挑剔的，沒有抓到外在、內在兩者都符合條件的心儀對象，那只停留在曖昧階段就好，不需要付出真愛。

星座, 占卜, 戀愛, 感情

