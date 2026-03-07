40歲蒼井優素顏級特寫依舊仙爆！當媽後的洗鍊感散發知性美

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

日本演員蒼井優可以說是不少人心中的女神，在2019年結婚、2022年誕下一女之後，就鮮少出現在螢光幕之前，近期她為日本保養品牌ALBION拍攝70周年的形象廣告，已經40歲的她在鏡頭特寫前幾乎逼近素顏的淡妝，依舊展現出清麗溫柔的好氣質，比起過往更多了一分歷經歲月的洗鍊自信，依舊美得耀眼。

ALBION自創立至今已經70周年，其經典的保養品項「健康化妝水」更是熱賣52個年頭，拿下多個美容排行榜冠軍，可以說是家喻戶曉的代表之作；在2026年也找來蒼井優拍攝全新形象廣告，只見她雖然身份轉變為母親、進入熟齡階段，狀態依舊超級仙氣，面對特寫拍攝也絲毫未顯老態，展現出日系空靈感女神的氛圍。





不只是全新形象的影片釋出，ALBION也將研究長達70年的亮白科研技術，注入到妃思雅綻白之源星璨激光精華之中，尤其是1988年日本厚生省就已正式核准的有效亮白配方「麴酸」擁有銅離子捕捉特性，可以從源頭斷黑，讓肌膚重現煥亮白皙，更是讓人能安心變美的成分。

2004年上市以來就一直穩居黛珂NO.1的美白精華「瑩潤粹白系列」在2026年也迎來第8代更新，這次同樣從能讓釀酒師傅白皙雙手的「麴酸」取得靈感，並且攜手美國辛辛那提大學皮膚研究權威Zalfa A. Abdel-Malek，研發出全新深層極光因子，從根本改善暗沉，打造更確實美白的實感肌膚。

瑩潤粹白系列這次總共更新2支精華、1款面膜，其中，極光煥采精粹(1.8X)添加了最高濃度的麴酸配方，並且搭配由綠國寶茶淬取液，可以幫助肌膚從裡到外層層掃除暗沉，全方位實現均勻透亮的白皙膚質，更選用全新開發的非離子極光複合晶球，讓活性成分能夠高效滲透，並且維持配方高度穩定性。