fb ig video search mobile ETtoday

40歲蒼井優素顏級特寫依舊仙爆！當媽後的洗鍊感散發知性美

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

日本演員蒼井優可以說是不少人心中的女神，在2019年結婚、2022年誕下一女之後，就鮮少出現在螢光幕之前，近期她為日本保養品牌ALBION拍攝70周年的形象廣告，已經40歲的她在鏡頭特寫前幾乎逼近素顏的淡妝，依舊展現出清麗溫柔的好氣質，比起過往更多了一分歷經歲月的洗鍊自信，依舊美得耀眼。

ALBION,黛珂,保養,麴酸,蒼井優,健康化妝水。（圖／品牌提供）

ALBION自創立至今已經70周年，其經典的保養品項「健康化妝水」更是熱賣52個年頭，拿下多個美容排行榜冠軍，可以說是家喻戶曉的代表之作；在2026年也找來蒼井優拍攝全新形象廣告，只見她雖然身份轉變為母親、進入熟齡階段，狀態依舊超級仙氣，面對特寫拍攝也絲毫未顯老態，展現出日系空靈感女神的氛圍。

ALBION,黛珂,保養,麴酸,蒼井優,健康化妝水。（圖／品牌提供）


不只是全新形象的影片釋出，ALBION也將研究長達70年的亮白科研技術，注入到妃思雅綻白之源星璨激光精華之中，尤其是1988年日本厚生省就已正式核准的有效亮白配方「麴酸」擁有銅離子捕捉特性，可以從源頭斷黑，讓肌膚重現煥亮白皙，更是讓人能安心變美的成分。

ALBION,黛珂,保養,麴酸,蒼井優,健康化妝水。（圖／品牌提供）

2004年上市以來就一直穩居黛珂NO.1的美白精華「瑩潤粹白系列」在2026年也迎來第8代更新，這次同樣從能讓釀酒師傅白皙雙手的「麴酸」取得靈感，並且攜手美國辛辛那提大學皮膚研究權威Zalfa A. Abdel-Malek，研發出全新深層極光因子，從根本改善暗沉，打造更確實美白的實感肌膚。

ALBION,黛珂,保養,麴酸,蒼井優,健康化妝水。（圖／品牌提供）

瑩潤粹白系列這次總共更新2支精華、1款面膜，其中，極光煥采精粹(1.8X)添加了最高濃度的麴酸配方，並且搭配由綠國寶茶淬取液，可以幫助肌膚從裡到外層層掃除暗沉，全方位實現均勻透亮的白皙膚質，更選用全新開發的非離子極光複合晶球，讓活性成分能夠高效滲透，並且維持配方高度穩定性。

關鍵字：

ALBION, 黛珂, 保養, 麴酸, 蒼井優, 健康化妝水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎 9m88分享保養好習慣　透露開始慢跑的原因竟然是「帥哥」 喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動 枕頭睡到變黃？達人傳授「超省力洗法」　簡單兩步驟讓枕頭換新 5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣 劉嘉玲10萬Dior包當寵物包　玩具貴賓狗變購物助理萌翻 時裝周／惠利化身Balmain女王看首秀！Stella McCartney馬場變伸展台掀話題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面