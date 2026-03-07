9m88分享保養好習慣　透露開始慢跑的原因竟然是「帥哥」

▲9m88一身俏麗出席保養代言活動。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾怡嘉／台北報導

9m88（6日）出席保養代言活動，不僅公開自己的日常保養組合，也分享近期剛培養的慢跑習慣，她認為維持好膚況其實不複雜，再加上睡眠、補水與規律運動，都是維持狀態的重要關鍵。

▲9m88現場大聊保養心得。（圖／記者徐文彬攝）

在活動中，9m88分享自己的日常保養流程，清潔後第一步，她會使用寶拉珍選2%水楊酸精華液作為保養打底，幫助代謝老廢角質，並提升後續保養吸收力，接著會抹上高效胜肽膠原緊緻霜加強保濕，她表示，晚上使用時能讓肌膚呈現澎潤彈嫩的感覺，而白天上妝前使用，也能幫助底妝更加服貼。

▲9m88為賀歲電影《雙囍》的主要演員之一。（圖／記者黃克翔攝）

農曆年剛好正是電影宣傳期，她坦承過得愉快又充實，吃飽喝足後，現在正在戒吃甜食，而之所以能維持勻稱體態，都是因為自己一直都有重訓習慣，近期則開始嘗試慢跑，目前以30分鐘作為運動時間上限，雖然跑步過程不輕鬆，但跑完後心情會變得很好。

她也笑說，當初會開始跑步其實是因為曾經在路上看到帥哥跑步，一時受到激勵決定嘗試，但開始跑之後卻再也沒遇到同一位「跑步帥哥」。不過她也發現，跑步除了能訓練心肺功能，也是一種專注呼吸節奏、放鬆心情的方式。





▲寶拉珍選在中山站打造全球第一台「粉潤胜級列車」快閃店。

除了保養與運動，9m88也分享自己維持狀態的生活習慣。她平時會避免晚上吃消夜，認為夜間進食可能影響代謝節奏；同時也提醒自己每天要喝足量的水。對她來說，維持好膚況其實不複雜，只要確保充足睡眠，整體狀態自然會比較穩定。另外，她也特別提醒眼周肌膚相當脆弱，平時應避免揉眼睛，以減少對肌膚造成拉扯。