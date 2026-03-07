時裝周／惠利化身Balmain女王看首秀！Stella McCartney馬場變伸展台掀話題

記者鮑璿安／巴黎報導

Balmain迎來新時代！新任創意總監Antonin Tron在本次2026秋冬巴黎時裝周發表首秀，歷經前任設計師Olivier Rousteing執掌14年後，終於注入新血，因此成為本季話題大秀之一。而同一日發表的Stella McCartney，則是將馬場變成伸展台，模特兒與十匹奔騰的駿馬一同呈現2026冬季系列時裝秀。

▲Balmain新任創意總監Antonin Tron的設計風格精準幹練，沒有大刀闊斧的喧囂，而是選擇回望1945年品牌創立初衷 。（圖／品牌提供）





▲韓星惠利化身Balmain女王到場看秀。（圖／翻攝自IG）

Balmain新任創意總監Antonin Tron的設計風格精準幹練，沒有大刀闊斧的喧囂，而是選擇回望1945年品牌創立初衷，使其「性感的力量」被具象化。黑色深V上衣搭配高腰絲緞長褲的造型，以銳利肩線與收束腰身勾勒出雕塑般輪廓，胸前垂墜長項鍊延伸視覺比例，搭配過膝靴與寬版墨鏡，營造出40年代黑色電影女主角般的冷冽氣場。垂墜洋裝也展現Tron標誌性的布料掌控力，布料自肩頸環繞、在腰間打結收束，呼應1953年系列中標誌性的垂墜技法，轉化為更貼近日常卻依舊性感的現代制服語彙。

Stella McCartney選址讓科卡納斯騎士訓練殿堂發表2026冬季系列，以「馬年」為靈感主軸，馬匹在藝術家Jean-François Pignon引領下完成演出，將整座秀場化為詩意的馬術空間。一向以永續理念為主軸的Stella McCartney，本季高達93%採用永續面料，堆砌而成運動休閒、陽剛率性等風格的多元實穿衣櫥，當中印有「My Dad Is A Rockstar」字樣的標語背心更是設計師展現幽默的最高境界，由於設計師的父親是傳奇樂團披頭四成員Paul McCartney，他本人也恰好到場支持女兒的品牌，因此服裝設計中出現這樣的驚喜，令人會心一笑。此外，包款與鞋履同樣圍繞馬術靈感展開，Appaloosa手袋推出全新紋理與尺寸，Falabella以仿水貂純素材質與豹紋提花重新詮釋。