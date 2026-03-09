痘印暗沉怎麼護理才快淡？防曬、果酸雙管齊下更有感

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

不少人在青春期或壓力大的時候容易長痘痘，即使痘痘消退後，仍然會留下難以消失的痘印，讓肌膚看起來不夠均勻透亮，其實痘印大多與發炎後色素沉澱有關，只要透過正確的保養與生活習慣調整，就能逐漸淡化痕跡，恢復乾淨細緻的膚況，以下整理出三個改善痘印的關鍵方法，幫助肌膚慢慢回到穩定狀態。

1.做好防曬避免色素加深

痘印本質上多屬於發炎後色素沉澱，如果沒有做好防曬，紫外線容易刺激黑色素生成，讓原本淡化中的痘印變得更加明顯，因此每天出門都要擦防曬，戶外活動時也要記得補擦，才能避免痘印顏色變深，讓肌膚有機會慢慢恢復均勻膚色。

2.使用溫和代謝型保養品

適度幫助肌膚代謝老廢角質，可以讓痘印淡化得更快，例如：含有果酸、水楊酸或傳明酸成分的保養品，都能幫助改善膚色不均與暗沉，不過使用時要循序漸進，避免過度刺激肌膚，搭配保濕修護，才能讓肌膚在穩定的狀態下逐漸更新。

3.避免擠痘與過度摩擦肌膚

很多人看到痘痘會忍不住用手擠壓，或是在卸妝、洗臉時過度用力搓揉，這些行為都可能加重發炎，讓痘印停留更久甚至留下痘疤，因此平時清潔與保養時應該保持溫和手法，痘痘成熟時也建議交由專業處理，才能降低留下痕跡的機率。

痘痘, 粉刺, 痘印, 痘疤, 保養

