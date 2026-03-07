fb ig video search mobile ETtoday

LEMAIRE可頌包「幸運版」更可愛　巧克力色是快閃店限定非收不可

>

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲LEMAIRE在新光三越A4館的ART HAUS開設期間限定店。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

法國品牌LEMAIRE在台灣開快閃店了！LEMAIRE與複合式選品店ART HAUS合作，在台北新光三越A4開設期間限定店，店內品項豐富，男女裝都有，多款包推出限定色，試背完心好癢，例如Fortune Croissant的深巧克力色便是其一。熱門韓劇《愛情怎麼翻譯？》女主角高允貞在劇中背的Croissant可頌包更是重點，有多種尺寸與材質可以挑選，輕鬆背上立刻變成時髦精。

▲Lemaire。（圖／品牌提供,Netflix）

▲高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中背LEMAIRE可頌包。（圖 / Netflix）

乍聽LEMAIRE這個品牌，可能很多人有點陌生，其實衣櫃裡卻早有LEMAIRE設計師Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran的設計，因為UNIQLO U系列正是出自他們之手，從2016年開始推出至今。Christophe Lemaire曾任LACOSTE藝術總監、HERMES（愛馬仕）創意總監，2014年辭去在愛馬仕的職務，專心於同名品牌，也就是LEMAIRE。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲LEMAIRE在台北的期間限定店。

LEMAIRE追求的不是一時的潮流，而是衣櫃裡不褪流行的雋永優雅，快閃店也以此為出發，裝潢設置全由法國品牌方規劃，與正規店有一樣的要求，一踏進這家店中店，就能感受到溫潤氛圍，沉靜又有層次，灰色羊毛地毯、木質紋理檯面，讓服裝、包款等，與空間在光影之間彼此映襯。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）
▲黑色雙層洋裝，27,480元。

▲Lemaire。（圖／品牌提供,Netflix）
▲抓皺襯衫，29,080元。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）
▲男士夾克，35,580元。

Croissant是LEMAIRE最廣為人知的作品，被暱稱為可頌包或是牛角包，從可頌麵包的弧形輪廓得來靈感，也以此為名，明線縫出的線條成為包身上醒目標誌，細緻的小羊皮觸感極佳，有3種不同尺寸，無論男女生都適合，高允貞飾演的韓劇《愛情怎麼翻譯？》女主角車茂熙，第一集便背著黑色牛角包登場，讓原本人氣就很旺的包款，熱度再升一級，帶貨力超強。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲可頌包中尺寸（左）49,980元、大尺寸（右）58,380元。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）
▲小尺寸可頌包，41,880元。

從Croissant延伸出來的Fortune Croissant，背帶較短適合手提或肩背成腋下包，半月形輪廓類似幸運餅乾，不過它是「幸運可頌」，背帶與包身連接處的打結裝飾，讓整體更有變化，蔡依林曾被拍到背著這款包，這次隨著快閃店登台推出限定的深巧克力色，可以穩重也可以俏麗，很好搭配。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲Fortune Croissant快閃店限定深巧克力色，46,080元。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）
▲Fortune Croissant包，46,080元。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）
▲Mini Fortune Croissant包，33,380元。

同樣顧名思義，Belted系列包款的背帶在兩側延伸，成為標誌，風格率性容量也足，輪廓簡單大方，絕對是可以用很久的款式，有較方的Belted Hobo或是較扁的Belt Baguette款式，皮革經過鞣製更顯隨興態度，快閃店的限定色是卡其棕，很有氣質，Belted Tote以帆布包身搭配皮革背帶，充滿輕鬆自在的悠閒氣氛。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲Belt系列快閃店限定卡其棕色，Belt Baguette包（左）41,880元、Belt Hobo包（右）46,080元。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲Lemaire。（圖／品牌提供）
▲Belt Tote包，24,480元。

期間限定店一張長凳的一角，放著一個包包，乍看還以為是誰把包包忘在那裡了，其實這個包是LEMAIRE的Gear Bag醫生包，是被刻意放在長凳上展示的，絕不是誰忘了帶走，很有巧思與生活感的陳設，就像一件西裝外套的口袋露出眼鏡的鏡腳，沒錯，那也是故意的。

▲Lemaire。（圖／品牌提供）

▲Gear Bag醫生包放在快閃店長凳的一角。（圖 / 記者林明瑋攝）

LEMAIRE, Croissant, 愛情怎麼翻譯, 高允貞

