時裝周／MEOVV成員Anna仙氣看秀！近看Chloé「話題配件」馬圖騰裝飾超可愛

記者鮑璿安／巴黎報導

以波西米亞美學聞名的Chloé 日前發表2026冬季系列《THE DEVOTION COLLECTION》，在節奏飛快的世代中，創意總監Chemena Kamali反其道選擇慢下來，本季以傳統工藝為啟發，再一次感受服裝給人帶來的溫度。被譽為人間Chloé 的Meovv 成員Anna也到場看秀，一身仙氣滿滿的米白荷葉邊紗裙，拎上春夏話題的「天鵝包」，透露優雅知性氣息。

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲被譽為人間Chloé 的Meovv 成員Anna也到場看秀 。（圖／品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

本季靈感深植於「Folk」，Chemena Kamali將民俗元素和標誌性的波西米亞風格交融得精彩絕倫，層層堆疊的荷葉裙襬、刺繡花卉、手感強烈的編織紋理，將傳統工藝語彙轉化為當代語境。她強調，每一道刺繡、每一根針織線條與印花圖騰，都蘊含創作者的技藝與故事；那些不刻意修飾的不規則感，正是讓服裝保有「人性」的關鍵。Chloé的「馬術情結」也沒有缺席，在皮帶上鑲嵌四匹奔騰銀馬的巨大扣環，而馬腳則形成了Chloé字樣，在不經意之間傳遞可愛氣息。

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

經典Paddington包款在本季依舊是主軸，搭上復古千禧美學的浪潮，這款鎖扣包推出更多的尺寸和色系，碰撞出鮮明的年代感。而馬術主題也貫徹在配件中，奔騰的馬匹化作具象的包款手柄，搭配毛流感強烈的包身，顯得格外有趣。鬱金香也成為這一季的大勢元素，飽滿花苞和纏繞的枝葉被塑造成頸錬配件，彰顯Chloé女孩甜美又個性的一面。

看更多巴黎時裝周話題大秀

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

Stella McCartney選址讓科卡納斯騎士訓練殿堂發表2026冬季系列，以「馬年」為靈感主軸，馬匹在藝術家Jean-François Pignon引領下完成演出，將整座秀場化為詩意的馬術空間。一向以永續理念為主軸的Stella McCartney，本季高達93%採用永續面料，堆砌而成運動休閒、陽剛率性等風格的多元實穿衣櫥。此外，包款與鞋履同樣圍繞馬術靈感展開，Appaloosa手袋推出全新紋理與尺寸，Falabella以仿水貂純素材質與豹紋提花重新詮釋。

Chloé, 波西米亞, 冬季系列, 傳統工藝, 馬術

