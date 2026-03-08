fb ig video search mobile ETtoday

天氣一變冷就狂想吃？5個實用技巧幫你控制食慾不過量

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

不少人一到天氣轉涼，食慾就明顯增加，容易不知不覺吃得比平常多。其實這是身體為了維持體溫、能量需求提高的自然反應，但只要調整一些日常飲食習慣，就能在不過度壓抑食慾的情況下，維持比較有節制的飲食。

為什麼天氣變冷會更容易餓？氣溫下降時，身體會消耗更多能量來維持體溫，加上日照時間縮短、活動量可能下降，容易出現「想吃高熱量食物」的情況。如果沒有特別留意飲食節奏與份量，就可能在不知不覺中吃過量，因此控制飲食的重點不是完全克制食慾，而是透過一些方法讓身體更容易感到飽足。

▲▼5個實用技巧幫你控制食慾不過量 。（圖／Unsplash）

#方法1 餐前先吃溫熱食物增加飽足感

吃正餐之前可以先喝一碗清湯、味噌湯或蔬菜湯，也可以先吃一份燙青菜或沙拉。這樣的做法能讓胃部先有一些食物，增加飽足感，也讓身體慢慢進入進食狀態，避免一開始就因為太餓而吃得過快、過多。一般建議在正餐前約5到10分鐘先補充這類食物，有助於控制後續的食量。

#方法2 放慢吃飯速度讓大腦有時間感到飽

很多人食量過多，其實與吃飯速度太快有關。大腦接收到飽足訊號通常需要約15分鐘，如果進食速度太快，很容易在還沒感覺飽之前就吃了過多的食物。用餐時可以刻意放慢速度，例如多咀嚼幾次、吃幾口就暫時放下餐具，讓一餐時間維持在15到20分鐘左右，通常比較容易自然減少食量。

▲▼5個實用技巧幫你控制食慾不過量 。（圖／Unsplash）

#方法3 優先吃蛋白質與高纖維食物

如果在一餐中先吃蛋白質與高纖維食物，例如雞蛋、豆腐、魚類、雞肉以及各種蔬菜與菇類，通常能延長飽足感，也能減少之後想吃零食的機會。這類食物消化速度相對較慢，可以讓血糖變化比較穩定，再搭配適量的主食，例如米飯、麵類或地瓜，整體飲食會更有平衡感。

#方法4 避免邊做事邊吃東西

不少人在滑手機、看影片或追劇時吃東西，往往會忽略自己實際吃了多少，容易在不知不覺中攝取過多食物。比較理想的方式是把吃東西當成一件單獨的事情，例如在餐桌上吃飯，零食先分裝成小份量，吃完再決定是否需要再拿，能幫助更清楚掌握自己的食量。

▲▼5個實用技巧幫你控制食慾不過量 。（圖／Unsplash）

#方法5 準備較健康的小點心

如果天氣冷時容易覺得餓，可以準備一些較有飽足感、但負擔相對較低的小點心，例如無糖優格、水煮蛋、少量堅果或水果，再搭配熱茶或溫水。適度的加餐有時反而能避免正餐時因為太餓而暴食，也比較容易維持穩定的飲食習慣。

關鍵字：

天氣轉涼, 食慾增加, 飲食控制, 健康飲食, 飽足感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動 效率達人的晨間公式！早起後5個好習慣讓你每周多出10小時 LEMAIRE可頌包「幸運版」更可愛　巧克力色是快閃店限定非收不可 除了金錢、長相讓人更加分的三種心動特質　還能讓戀情長長久久 條件相仿，有些人卻更受歡迎？科學默默統計三個吸引力關鍵 5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣 Tiffany石上鳥與愛連結成對亮相 　碩大頂級寶石炫目

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面