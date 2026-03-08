天氣一變冷就狂想吃？5個實用技巧幫你控制食慾不過量

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

不少人一到天氣轉涼，食慾就明顯增加，容易不知不覺吃得比平常多。其實這是身體為了維持體溫、能量需求提高的自然反應，但只要調整一些日常飲食習慣，就能在不過度壓抑食慾的情況下，維持比較有節制的飲食。

為什麼天氣變冷會更容易餓？氣溫下降時，身體會消耗更多能量來維持體溫，加上日照時間縮短、活動量可能下降，容易出現「想吃高熱量食物」的情況。如果沒有特別留意飲食節奏與份量，就可能在不知不覺中吃過量，因此控制飲食的重點不是完全克制食慾，而是透過一些方法讓身體更容易感到飽足。

#方法1 餐前先吃溫熱食物增加飽足感

吃正餐之前可以先喝一碗清湯、味噌湯或蔬菜湯，也可以先吃一份燙青菜或沙拉。這樣的做法能讓胃部先有一些食物，增加飽足感，也讓身體慢慢進入進食狀態，避免一開始就因為太餓而吃得過快、過多。一般建議在正餐前約5到10分鐘先補充這類食物，有助於控制後續的食量。

#方法2 放慢吃飯速度讓大腦有時間感到飽

很多人食量過多，其實與吃飯速度太快有關。大腦接收到飽足訊號通常需要約15分鐘，如果進食速度太快，很容易在還沒感覺飽之前就吃了過多的食物。用餐時可以刻意放慢速度，例如多咀嚼幾次、吃幾口就暫時放下餐具，讓一餐時間維持在15到20分鐘左右，通常比較容易自然減少食量。

#方法3 優先吃蛋白質與高纖維食物

如果在一餐中先吃蛋白質與高纖維食物，例如雞蛋、豆腐、魚類、雞肉以及各種蔬菜與菇類，通常能延長飽足感，也能減少之後想吃零食的機會。這類食物消化速度相對較慢，可以讓血糖變化比較穩定，再搭配適量的主食，例如米飯、麵類或地瓜，整體飲食會更有平衡感。

#方法4 避免邊做事邊吃東西

不少人在滑手機、看影片或追劇時吃東西，往往會忽略自己實際吃了多少，容易在不知不覺中攝取過多食物。比較理想的方式是把吃東西當成一件單獨的事情，例如在餐桌上吃飯，零食先分裝成小份量，吃完再決定是否需要再拿，能幫助更清楚掌握自己的食量。

#方法5 準備較健康的小點心

如果天氣冷時容易覺得餓，可以準備一些較有飽足感、但負擔相對較低的小點心，例如無糖優格、水煮蛋、少量堅果或水果，再搭配熱茶或溫水。適度的加餐有時反而能避免正餐時因為太餓而暴食，也比較容易維持穩定的飲食習慣。