用眼過度霧茫茫？簡單護眼習慣一次看：適度眨眼有幫助

▲現代人多半有用眼過度的問題。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人長時間使用手機，不少人都有「眼睛看久變霧茫茫」的經驗。其實除了休息之外，建立正確的用眼習慣也相當重要，透過幾個簡單調整，就能減少眼睛負擔，讓視覺比較不容易疲勞。

當眼睛長時間專注在近距離螢幕時，眨眼次數會減少，淚液蒸發變快，容易造成乾澀與暫時性視線模糊。同時眼部肌肉長時間維持同一焦距，也可能讓眼睛產生疲勞感。因此適度休息與調整用眼方式，是維持視覺舒適的重要關鍵。

#每用眼一段時間就讓眼睛休息

長時間盯著螢幕是造成眼睛疲勞的主要原因之一，因此可以養成定時休息的習慣，例如每使用電子產品約20分鐘，就讓眼睛看向遠方約20秒，幫助眼部肌肉放鬆。這種方式常被稱為「20-20-20護眼原則」，有助於減少長時間近距離用眼造成的疲勞感。

#保持適當的螢幕距離與高度

看手機或電腦時，若距離太近或角度不對，也容易增加眼睛負擔。一般建議電腦螢幕與眼睛距離約50到70公分，螢幕高度略低於眼睛水平位置，看手機時也盡量避免貼得太近，保持適當距離可以讓眼睛比較自然地對焦，減少疲勞。

#刻意增加眨眼次數

長時間使用電子產品時，很多人會不自覺減少眨眼，導致眼睛乾澀。可以提醒自己適度眨眼，或在休息時閉眼幾秒鐘，幫助淚液均勻分布在眼球表面。若環境較乾燥，也可以適度使用加濕設備，讓眼睛比較不容易乾燥。

#保持良好的照明環境

不少人喜歡在睡前滑手機或使用電腦，其實無論在太暗或太亮的環境都可以能增加眼睛負擔，建議室內保持均勻柔和的光線，避免在完全黑暗的環境滑手機，也盡量減少螢幕反光或強烈直射光源。適當的照明能讓眼睛更輕鬆地觀看螢幕。

#適度熱敷幫助眼部放鬆

若感到眼睛疲勞，可以用溫熱毛巾或熱敷眼罩輕敷眼睛約5到10分鐘，有助於促進眼周放鬆。許多人在長時間工作後進行短暫熱敷，也能讓眼睛感覺比較舒適，記得溫度不宜過高，以感到溫熱舒適即可。