說話太直常被誤會？最容易「一句話惹怒人」星座Top3

記者曾怡嘉／台北報導

有些人個性直率、說話不太修飾，雖然沒有惡意，卻常在不知不覺中讓人感到不舒服。從星座來看，有幾個星座特別容易因為表達太直接被認為「講話很刺」。盤點一句話惹怒人星座星座Top3，看看也誰上榜了。

#第3名 處女座

處女座個性細心、觀察力強，也很重視事情的正確性，因此在聊天時常會不自覺指出別人的錯誤或提出修正建議。例如別人只是分享生活經驗，處女座卻可能開始分析問題、提出改進方法。雖然出發點往往是希望事情更好，但如果語氣太直接，容易讓人覺得被挑毛病，進而感到不太舒服。

#第2名 射手座

射手座通常個性爽朗、講話直來直往，不太喜歡拐彎抹角，因此聊天時常會直接說出心裡的想法。有時候他們只是單純表達意見，但因為沒有太多修飾，容易讓對方感到被批評或被吐槽。例如對於外表、工作或生活方式給出過於坦白的評論，都可能在無意間讓氣氛變得尷尬。

#第1名 牡羊座

牡羊座個性直率、反應快，說話往往跟著情緒走，想到什麼就會立刻表達。當他們遇到不認同的事情時，很可能直接反駁或提出強烈意見，語氣也容易比較衝。雖然牡羊座通常沒有惡意，而且情緒來得快去得也快，但當下的說話方式仍可能讓身邊的人感到被冒犯。