時裝周／泰男神PP Krit曝秀上最愛單品！Balenciaga「定格光影」搶看全新包款

記者鮑璿安／巴黎報導

創意總監Pierpaolo Piccioli接掌Balenciaga後的第二個完整系列日前在巴黎登場，自去年五月上任之後，Pierpaolo 已經為大眾展示了不同面向的Balenciaga，有別於首秀震撼的雕塑式浪漫美學，2026冬季系列從明暗光影線條出發，走向更加實穿幹練的衣櫥形象。

品牌大使泰國新生代演員兼歌手PP Krit身穿簡單的夾克和白色背心現身秀場頭排觀秀，而《ET FASHION》特別在秀後專訪他本次的看秀心得以及最愛單品，他毫不猶豫透露：「這一季所有的皮革外套我都很喜歡！」也稱讚無論是材質或是廓形都十分打動人。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

2026秋冬系列以《ClairObscur》（明暗對照）為題，靈感來自文藝復興時期的繪畫技法，唯有在陰影的襯托下，才真正被看見。本次秀場邀請《Euphoria》導演Sam Levinson打造影像裝置，空間中播放即將登場的影集第三季片段，交織模特兒肖像與從日出到日落的風景畫面，將氣氛烘托到高潮，如同帶給人自由和渴望。

Pierpaolo的第二季也顯得駕輕就熟，81套造型色彩運用趨於克制與冷冽，黑色成為開場主旋律，許多日常造型延續Cristóbal Balenciaga對結構的尊重，像是皮革飛行夾克搭配高衩鉛筆裙、立領短版海軍外套覆於貼腿褲之上、繫帶連身褲與皮革斗篷式洋裝，皆以純黑亮相，拿出他對於輪廓的極佳把控，勾勒出強勢卻收斂態度。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga 2026冬季系列矚目配件包款 。（圖／品牌提供）

「明暗」主題也延伸至剪裁與垂墜設計，大秀尾聲一系列為夜晚而生的晚禮服，以密集而不規律的華麗水鑽裝點連身裙裝，在光影下搖曳生姿，讓「光」在布料上流動，美得十分不真實。與J.M. Weston合作打造的鞋履同樣融入明暗概念，鞋面光澤與陰影交織。而時尚迷關注的手袋方面，標誌性機車包Le City在本季擁有鴕鳥皮壓紋以及特殊印花款式；全新推出的款式則有點綴B Logo金扣的雙肩帶馬鞍包、沙漏包廓形的大尺寸手提包等。

看更多巴黎時裝周話題大秀

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

Stella McCartney選址讓科卡納斯騎士訓練殿堂發表2026冬季系列，以「馬年」為靈感主軸，馬匹在藝術家Jean-François Pignon引領下完成演出，將整座秀場化為詩意的馬術空間。一向以永續理念為主軸的Stella McCartney，本季高達93%採用永續面料，堆砌而成運動休閒、陽剛率性等風格的多元實穿衣櫥。此外，包款與鞋履同樣圍繞馬術靈感展開，Appaloosa手袋推出全新紋理與尺寸，Falabella以仿水貂純素材質與豹紋提花重新詮釋。

Balenciaga, 秋冬系列, 巴黎時裝, 明暗藝術, 時尚秀

