fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

>

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊3／8在東京巨蛋以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

WBC 中華隊在東京巨蛋打敗南韓，舉台歡慶，星巴克今（3／9）限定一天推出大杯以上買一送一，感謝中華隊為台出征，讓世界看到台灣的熱情。路易莎也特別推出「雙日應援活動」，3／9 起一連兩天，點購任一泡菜風味系列餐點，即可免費獲得特定中杯飲料一杯。

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

星巴克 3／9 推出「感謝英雄 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

▲連鎖咖啡優惠買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一，感謝中華隊讓世界看見台灣。（圖／翻攝星巴克官網）

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲連鎖咖啡優惠買一送一。（圖／品牌提供）

為替中華隊集氣取得晉級機會，路易莎從 3／9 起至 3／10 推出「雙日應援活動」，活動期間至門市點購任一泡菜風味新系列餐點，即可免費獲得中杯飲料一杯（紅茶、綠茶或美式咖啡三選一），邀請消費者一起集結應援，用美味為賽事加油。

此外，路易莎門市的薑汁燒肉炊米堡、薑汁燒肉磚壓吐司也同步推出優惠活動，薑汁燒肉炊米堡原價 95 元，特價 79 元；薑汁燒肉磚壓吐司原價 85 元，特價 69 元。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館也在 3 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動

美周記／話題美妝新品登場　Aesop A醇精華油成焦點 說話太直常被誤會？最容易「一句話惹怒人」星座Top3 《莎拉的真偽人生》申惠善劇中同款「遺書香水」　藏著最心碎細節 除了金錢、長相讓人更加分的三種心動特質　還能讓戀情長長久久 台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來 效率達人的晨間公式！早起後5個好習慣讓你每周多出10小時 5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面