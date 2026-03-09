星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

▲中華隊3／8在東京巨蛋以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

WBC 中華隊在東京巨蛋打敗南韓，舉台歡慶，星巴克今（3／9）限定一天推出大杯以上買一送一，感謝中華隊為台出征，讓世界看到台灣的熱情。路易莎也特別推出「雙日應援活動」，3／9 起一連兩天，點購任一泡菜風味系列餐點，即可免費獲得特定中杯飲料一杯。

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

星巴克 3／9 推出「感謝英雄 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

▲星巴克買一送一，感謝中華隊讓世界看見台灣。（圖／翻攝星巴克官網）

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

為替中華隊集氣取得晉級機會，路易莎從 3／9 起至 3／10 推出「雙日應援活動」，活動期間至門市點購任一泡菜風味新系列餐點，即可免費獲得中杯飲料一杯（紅茶、綠茶或美式咖啡三選一），邀請消費者一起集結應援，用美味為賽事加油。



此外，路易莎門市的薑汁燒肉炊米堡、薑汁燒肉磚壓吐司也同步推出優惠活動，薑汁燒肉炊米堡原價 95 元，特價 79 元；薑汁燒肉磚壓吐司原價 85 元，特價 69 元。

伯朗咖啡館也在 3 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。