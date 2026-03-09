fb ig video search mobile ETtoday

山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味

>

▲▼ 山本由伸 。（圖／CFP）

▲山本由伸疊搭兩條鑽石項鍊，當中包括鑲鑽18鍊墜款。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

頂尖運動員的穿搭成為球迷矚目焦點，此次世界棒球經典賽（WBC）南韓隊長李政厚戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）32萬Vintage Alhambra鑲嵌縞瑪瑙幸運草項鍊引起熱議，日本王牌投手山本由伸也戴珠寶項鍊上陣，且一次疊搭兩條閃亮鑽鍊，一款是鑲嵌鑽石與藍寶石的鍊結造型個性項鍊，另一款則是鑲鑽數字18鍊墜，正是他的球衣背號。

▲▼ 山本由伸 。（圖／CFP）

▲山本由伸是日本隊的王牌投手，疊搭鑽石項鍊上陣。（圖／CFP）

27歲的山本由伸目前效力於洛杉磯道奇隊，此次WBC大賽他在日本隊對上中華隊之役擔任先發投手，兩款幸運項鍊不離身，最醒目的數字18項鍊來自日本珠寶品牌No.的設計，是品牌第一次推出雙位數編號的作品，設計理念來自「1」代表帶著意志踏出的第一步 ，「8」則是將豐盛與成功帶入現實的象徵，與山本由伸追求目標的精神不謀而合。

▲▼ 山本由伸 。（圖／CFP）

▲山本由伸（右）西裝筆挺前往球場，拎著The Row黑色Soft Margaux 17 Bag。（圖／CFP）

球場外山本由伸也是時尚愛好者，收藏多款RICHARD MILLE、AP（Audemars Piguet，愛彼）等名錶，而日前他一身正裝前往經典賽場時，所拎的黑色旅行袋也展現他的非凡品味，出自時尚姊妹花Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen所主理的「靜奢風」品牌The Row的設計，此要價約20萬元的The Row Soft Margaux 17 Bag沒有多餘贅飾，單純展現極簡梯形輪廓與好質感，被外媒譽為「New Birkin」 （新柏金包）。

►WBC南韓隊長戴32萬梵克雅寶項鍊征戰　幸運草圖騰秀奪勝決心

►GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆

關鍵字：

山本由伸, The Row, WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆

GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆

Tiffany石上鳥與愛連結成對亮相 　碩大頂級寶石炫目

Tiffany石上鳥與愛連結成對亮相 　碩大頂級寶石炫目

Felix貴公子造型必備LV包　閃耀逾200萬AP金錶 WBC南韓隊長戴32萬梵克雅寶項鍊征戰　幸運草圖騰秀奪勝決心 WBC南韓隊長戴32萬梵克雅寶項鍊征戰　幸運草圖騰秀奪勝決心 亮珠寶／梵克雅寶蝴蝶換新裝　春天主題項鍊迷人 凱特王妃全白造型致敬印度慶典　赤腳入廟跳舞好親民 G-SHOCK女錶尺寸優化更纖薄 　響應國際婦女節 范少勳都會型男後背包藏驚喜　萬寶龍巧思可變公事包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面