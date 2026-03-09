山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味

▲山本由伸疊搭兩條鑽石項鍊，當中包括鑲鑽18鍊墜款。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

頂尖運動員的穿搭成為球迷矚目焦點，此次世界棒球經典賽（WBC）南韓隊長李政厚戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）32萬Vintage Alhambra鑲嵌縞瑪瑙幸運草項鍊引起熱議，日本王牌投手山本由伸也戴珠寶項鍊上陣，且一次疊搭兩條閃亮鑽鍊，一款是鑲嵌鑽石與藍寶石的鍊結造型個性項鍊，另一款則是鑲鑽數字18鍊墜，正是他的球衣背號。

▲山本由伸是日本隊的王牌投手，疊搭鑽石項鍊上陣。（圖／CFP）

27歲的山本由伸目前效力於洛杉磯道奇隊，此次WBC大賽他在日本隊對上中華隊之役擔任先發投手，兩款幸運項鍊不離身，最醒目的數字18項鍊來自日本珠寶品牌No.的設計，是品牌第一次推出雙位數編號的作品，設計理念來自「1」代表帶著意志踏出的第一步 ，「8」則是將豐盛與成功帶入現實的象徵，與山本由伸追求目標的精神不謀而合。

▲山本由伸（右）西裝筆挺前往球場，拎著The Row黑色Soft Margaux 17 Bag。（圖／CFP）

球場外山本由伸也是時尚愛好者，收藏多款RICHARD MILLE、AP（Audemars Piguet，愛彼）等名錶，而日前他一身正裝前往經典賽場時，所拎的黑色旅行袋也展現他的非凡品味，出自時尚姊妹花Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen所主理的「靜奢風」品牌The Row的設計，此要價約20萬元的The Row Soft Margaux 17 Bag沒有多餘贅飾，單純展現極簡梯形輪廓與好質感，被外媒譽為「New Birkin」 （新柏金包）。