迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道

記者林明瑋／台北報導

越來越多人愛上跑步，不一定要呼朋引伴、想跑隨時都能開始。跑鞋是首要裝備，根據需求選擇適合的很重要，迪卡儂（DECATHLON）的高CP值沒話說，近來以充分的專業度殺進頂尖市場，4月將在台開賣的Kipstorm Lab專業跑鞋，售價預計約萬元，經營YouTube頻道「酷的夢」的知名YouTuber酷，搶先穿上參加台北國道馬拉松。法國長跑名將Jimmy Gressier在2025年3月穿著它，以12分57秒的驚人成績刷新歐洲5公里路跑紀錄，更讓這款鞋有了強力的背書，

▲Kipstorm Lab跑鞋4月將在台開賣，預估定價達萬元。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲3月8日舉辦的2026南山人壽台北國道馬拉松，知名YouTuber酷穿著Kipstorm Lab跑鞋完賽。

▲法國長跑名將Jimmy Gressier。

根據體育署2025年運動現況調查，跑步是全台普及率第二的運動，僅次於走路或快走，台灣一年約有500場路跑賽事，包括四大馬拉松、主題路跑等等，無論年紀、程度，幾乎都找得到能參加的比賽，大家熱衷跑步，跑鞋市場相當熱絡，各大運動品牌不停推陳出新，創新材質、強化機能，每一款跑鞋都有獨到之處。

▲KS900 Light跑鞋，定價2,749元、特價1,499元。

▲Kipstrom Tempo跑鞋，3,499元。

迪卡儂看準這點，旗下Kiprun跑鞋品牌應運而生，從3千元有找的基礎款開始一路進階，強調無論日常訓練，或是中、長距離賽事，皆能精準匹配。Kiprun系列中的Kipstrom Tempo適合速度訓練、節奏跑、參加半馬以下的賽事，Kipride Max是恢復跑、長距離基礎訓練的好夥伴，Kipstorm Elite適合馬拉松正賽、模擬賽，或是長距離速耐力。

▲Kipride Max跑鞋，3,999元。

▲Kipstorm Elite跑鞋，6,799元。

Kipstorm Lab是目前最高階款式，適合短程公路賽、田徑場間歇訓練，或是挑戰個人最佳紀錄的賽事，預估售價將達萬元台幣，搭載前後雙碳板、高回彈EVA中底與動態避震系統，完美兼顧推進力與長距離舒適支撐，且單腳僅167公克，非常輕盈。迪卡儂於1976年從法國里爾（Lille）附近的小村莊開始第一家店，至今正好滿50年，將在4月上市的Kipstorm Lab雖屬高價位，但也顯示迪卡儂對於專業度的信心。

▲Kipstorm Lab跑鞋今年4月將插旗高端市場。

▲知名YouTuber酷參加2026南山人壽台北國道馬拉松。

▲馬拉松國手張嘉哲穿Kipstorm Elite跑鞋參加國道馬拉松。

On昂跑

瑞士品牌On昂跑發表Cloudmonster系列新鞋款：Cloudmonster 3與 Cloudmonster 3 Hyper。Cloudmonster以大膽的輪廓與獨特的前滾式推進感，重新定義高緩震跑鞋的可能性，第三代Cloudmonster無論性能與美學都升級，以Real Energy為核心概念，延續Monster家族標誌性的高回彈腳感，並透過差異化科技配置，回應從日常跑者到高階訓練跑者的不同需求，打造高能量訓練鞋。

▲On Cloudmonster 3。

▲On Cloudmonster 3 Hyper。

Nike
Nike推出Pegasus系列的全新Pegasus 42鞋款，以高效回彈緩震性能為核心，搭載曲線型全掌Air Zoom氣墊，能量回饋大幅提升，打造自然貼合的流暢腳感，幫助跑者日常訓練時突破極限，讓跑感更為進階。

►山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味

►製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

