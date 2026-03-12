TWICE娜璉公開「不飆血糖」減肥公式　愛吃紫菜包飯也能瘦出新高度

▲TWICE娜璉。（圖／取自nayeonyny IG，下同）



作為TWICE的靈魂人物，娜璉始終帶給粉絲清爽的活力。在舞台上那充滿力量感卻又不失纖細的體態，並非靠短時間的盲目節食，而是源自於她對「血糖管理」與「生活細節」的堅持。娜璉曾分享比起痛苦的忌口，她更傾向於選擇「喜歡且健康」的食物。今天我們就來拆解這位兔系女神的減肥公式，看看她是如何優雅地掌握身材管理的主動權。

TWICE娜璉減肥方法：控糖優先，聰明的進食順序與飯量控制

娜璉在日常生活中並不採取極端的忌口方式，但會嚴格控制飯量並避免深夜進食。

控糖小技巧：她堅持先吃蔬菜，接著蛋白質，最後才是碳水的順 序。

科學邏輯：先吃蔬菜能有效延緩血糖飆升，讓熱量不容易轉化為脂肪堆積。

最愛美食：她非常喜歡紫菜包飯，因為一捲就能同時顧及澱粉、蔬菜與蛋白質的均衡。

特殊時期：在拍攝或回歸期間，她會更有意識地降低糖分與辛辣食物的攝取避免水腫。

TWICE娜璉減肥方法：女神的一日菜單是高蛋白與優質油脂

娜璉的飲食邏輯強調營養均衡，並透過大量飲水來促進代謝。

早餐：以熱茶搭配燕麥，開啟暖胃的一天。

午餐：選擇高蛋白、雜糧與大量蔬菜的組合。

晚餐：以輕盈的酪梨沙拉或無糖優格碗為主。

補水習慣：受成員彩瑛影響，她習慣泡一大桶大麥茶慢慢喝，維持體內水分循環。

TWICE娜璉減肥方法：與食慾和平共處

面對偶爾的食慾與減脂期，娜璉有套自律的應對方法。

間歇性斷食：她會執行超過12小時的斷食，因為12小時後身體才會真正開始燃燒脂肪。

斷食期間：僅攝取溫水或黑咖啡、無糖茶，嚴禁含糖飲料。

解饞選擇：想吃甜點時會吃點冰淇淋，正餐則偏好清爽營養的番茄鍋。

核心重點：即便在減重，也要確保攝取足夠的高蛋白與膳食纖維。

TWICE娜璉減肥方法：核心運動與居家放鬆小細節

除了高強度的舞台排練，娜璉也結合了多樣化的運動來雕塑線條。

三大核心運動：舞蹈、皮拉提斯與重量訓練。

居家小習慣：平時會進行拉伸、卷腹運動與臀橋來維持腰臀線條。

按摩放鬆：她推薦邊看電視邊用泡沫軸按摩小腿，這有利於下半身循環，不僅能改善腿部線條，做完後還能驅除睏意。

