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金泰梨到偏鄉當老師溫馨又治癒被評寶藏綜藝　「零毛孔」膚況登熱搜

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寶藏綜藝！金泰梨《泰梨的課後表演班》到偏鄉當老師溫馨又治癒，視后「零毛孔」膚況登熱搜，私下竟靠熱毛巾蒸臉法？

▲金泰梨最新實境秀《泰梨的課後表演班》。（圖／friDay影音提供、取自kimtaeri_official IG）

圖文／CTWANT

金泰梨在最新實境秀《泰梨的課後表演班》中，褪下了演員的光環，穿梭在人口流失的青山小學，用戲劇與孩子們交流。看著她在青山島的純樸景色中，帶著認真的眼神企劃課程，觀眾不僅被這份療癒感包圍，更驚訝於她那近乎透明的絕佳膚況。究竟這位連性格都讓人想「按讚」的女神，私下是如何在忙碌的行程中，守住那份無瑕的少女氣息？

天才演員的教育挑戰：金泰梨在青山島的溫情課後班

《泰梨的課後表演班》將鏡頭帶到人口減少的青山島，金泰梨為了讓孩子們更早接觸藝術的美好，與崔顯旭、康男一同開設了戲劇社。身為「天才演員」的金泰梨，私下其實對這份新職務充滿壓力，她不僅向多位前輩請教，更親自企劃備課內容，展現出極致的執著。節目中，金泰梨與助教崔顯旭曾因教學意見不同而產生爭執，這種真實而自然的互動，讓節目不只是單純的綜藝，更像是一部精緻的紀錄片，帶領觀眾從中獲得滿滿的啟發與療癒。

寶藏綜藝！金泰梨《泰梨的課後表演班》到偏鄉當老師溫馨又治癒，視后「零毛孔」膚況登熱搜，私下竟靠熱毛巾蒸臉法？

▲《泰梨的課後表演班》韓網友評價極高。（圖／friDay影音提供）

認真魔人的反轉魅力：評價滿分的「金老師」

韓國網友對節目的評價極高，紛紛表示「怎能不愛金泰梨」、「真實、溫暖又有趣」。金泰梨在節目中對任何小事都全力以赴，甚至自謙「只會演戲，不知道怎麼當老師」，這份反差萌反而讓她更具親和力。她在帶領不同個性的小朋友時展現的耐心，以及與大自然共處的純真模樣，讓《泰梨的課後表演班》成為2026年最具代表性的「舒壓系神作」。而在這些溫暖互動背後，金泰梨那份抗得住所有角度的高顏值加上細緻膚況，也成了網友討論度最高的話題。

寶藏綜藝！金泰梨《泰梨的課後表演班》到偏鄉當老師溫馨又治癒，視后「零毛孔」膚況登熱搜，私下竟靠熱毛巾蒸臉法？

▲《泰梨的課後表演班》成為2026年最具代表性的舒壓系綜藝。（圖／friDay影音提供）

深層毛孔管理秘訣：熱毛巾蒸臉與極致清潔

金泰梨能維持「零毛孔」的秘辛，首重洗臉前的關鍵動作。她分享洗臉前會先「熱毛巾敷臉3－5分鐘」，利用蒸氣使毛孔自然張開，讓後續的清潔能徹底去除深層髒污。此外，身為視后的她非常在意卸妝，深知若彩妝品或油脂沒卸乾淨，毛孔會被撐大並生成粉刺。這種「先蒸後洗」的細膩步驟，讓她的肌膚即便在鄉村高強度的戶外拍攝下，依然能維持透亮、緊緻的絕佳狀態。

寶藏綜藝！金泰梨《泰梨的課後表演班》到偏鄉當老師溫馨又治癒，視后「零毛孔」膚況登熱搜，私下竟靠熱毛巾蒸臉法？

▲金泰梨好膚況引起討論。（圖／friDay影音提供）

內外兼修的保養邏輯：高效安瓶補水與作息力量

除了外在清潔，金泰梨的保養更講求「高效與作息」。針對韓國乾燥的天氣，她會在使用化妝水後特別加入「安瓶步驟」，透過高濃度的活性成分提升保養效果，並提醒自己大量喝水維持體內循環。最重要的是，她堅持「正常作息、不熬夜」，以此確保新陳代謝正常與膠原蛋白的穩定。金泰梨深信，混亂的作息會讓毛孔鬆弛粗大，唯有讓皮膚在黃金時間休息，才能養出那份由內而外散發出的自然光澤感。

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▲金泰梨的保養更講求高效與作息。（圖／取自kimtaeri_official IG）

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關鍵字：

周刊王, 泰梨的課後表演班, 金泰梨, 保養

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