男生畫腮紅也很好看！4步驟解鎖TXT然竣「微醺果汁妝」

不只是帥，更是氛圍感的教科書！看到然竣為benefit拍攝的新畫報，大家是不是都被那抹「恰到好處的紅暈」給迷倒了？這次的妝容重點不再是銳利的線條，而是透過頰彩的色彩延伸，將整個五官融合在暖調的蜜桃果汁色系中。這種畫法不僅能修飾臉型，還能讓眼神看起來迷離又深情。今天就來拆解四個核心技巧，教你如何畫出然俊那種「剛演出完、帶點微汗、充滿生命力」的果汁妝！

Step 1.「倒三角形」大面積暈染：定格微醺瞬間

然竣這款妝容最明顯的特徵就是頰彩的位置。

技巧：將腮紅從顴骨最高點開始，斜向延伸至眼下三角區。

使用benefit果汁冰透腮紅棒直接在臉頰輕劃兩下，再用指腹溫熱點拍開，也可以使用刷子。這款腮紅棒質地如絲綢般滑順，能完美融入底妝。大面積的暈染能打破臉部留白，讓整體視覺更集中，營造出一種剛運動完或微醺後的自然紅暈。

Step 2. 連接「橫跨鼻樑」：少年感的靈魂點睛

如果要選一個最能展現「少年感」的細節，絕對是鼻樑上的那抹紅。

技巧： 將餘粉或少量的腮紅膏橫向帶過鼻樑中段。

然竣的妝容中，腮紅是有連貫性的。利用腮紅棒剩餘的色澤，輕輕點在鼻樑上並與兩側頰彩連結。這能製造出一種「曬傷妝」的感覺，不僅讓中庭視覺上縮短，更增添了一份純真、無辜的氛圍，是這款妝容的精髓所在。

Step 3. 眼頰一體化：深邃眼神的秘密色彩

觀察然竣的眼妝，會發現它並沒有厚重的眼影色，而是與頰彩相互呼應。

技巧： 將腮紅棒當作眼影底色，點塗在眼尾後三分之一處。

利用腮紅棒的透明感色澤，在下眼瞼與眼尾處輕輕暈染。這能消除眼神的銳利感，讓眼周呈現出一種「哭過般的無辜感」。這種眼頰同色系的畫法，能讓整體妝容色調高度統一，看起來非常有簡潔，不會有色塊感。

▲benefit Juice Stick 果汁冰透腮紅棒 8g／1,360元。



Step 4. 水光感加乘：打亮與同色系唇彩的絕妙搭配

最後，為了呼應「果汁冰透」的主題，臉部的光澤點綴與唇妝是整體的靈魂。

技巧： 使用局部打亮提升立體度，並搭配同色系水光唇彩。

然竣的妝容充滿濕潤感，建議在鼻頭、眼頭與顴骨最高處點上細緻的打亮。唇部則選用與腮紅棒同色調的水光唇彩，先以腮紅棒在唇中輕點打底後，疊加果汁感唇釉。最後，別忘了在下巴尖端也輕抹一點腮紅並疊上微量打亮，這樣能讓全臉氣色達成完美平衡，遠看就像一顆行走的人間水蜜桃超惹人憐愛！

其他頰彩棒推薦：I'M MEME 我愛嫩顏眼頰棒

這支真的太適合懶人跟新手了！全系列有水光和奶霧兩種質地，一支就能把眼影和腮紅搞定，輕鬆畫出韓系「嫩顏寶寶妝」。膏體超級滑順，不需要刷具用指腹就能暈染得超漂亮。水光質地能瞬間打亮澎潤感，腮紅打亮一次完成；奶霧質地則是那種滑順霧面，營造出臉頰透出的自然紅潤。同調性的妝容最顯嫩，隨便擦都是100分的高級感嫩臉！

▲I’M MEME 我愛嫩顏眼頰棒 水光、奶霧 6.7g／390元。（圖／品牌提供）



其他頰彩棒推薦：NARS 高調炫色眼頰棒

擁有霧光柔焦妝效與乳霜轉粉質地，絲滑服貼、一抹霜狀質地瞬間化為柔霧粉體，不和底妝打架；輕疊遮瑕有效柔化細紋與瑕疵，打造無瑕輕盈的自然氣色。全系列12款高飽和度色選，專為眼、頰設計，滿足多變妝容需求。隨身好攜帶的尺寸在你出門旅行、出差都能成為快速補氣色好夥伴！

▲NARS 高調炫色眼頰棒 8g／1,350元。（圖／品牌提供）



