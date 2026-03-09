fb ig video search mobile ETtoday

「為什麼你總是想太多？」5個方法減少內耗，情緒更穩定

>

▲▼減少內耗。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲時常內耗會影響情緒，進一步影響健康。（圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人表面上生活平靜，但腦中卻常常停不下來，總是回想、假設、擔心，甚至為還沒發生的事情提前焦慮。這種把大量心力消耗在思考上的狀態，常被稱為「心理內耗」。想減少內耗，並不是強迫自己什麼都不想，而是透過一些簡單的生活練習，讓思緒慢慢回到比較輕鬆的節奏。

▲▼減少內耗。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#把煩惱說清楚，而不是一直想

很多內耗其實來自模糊的擔心，事情在腦中越想越複雜。當發現自己開始反覆思考時，可以試著把問題具體說清楚，例如問自己「我現在到底在擔心什麼」。有時候把煩惱寫下來，或是用一句話整理出真正的問題，就會發現事情其實沒有想像中那麼多層。當想法變得清楚，大腦也比較不容易陷入反覆思考。

#把注意力放回能做到的小事情

內耗常常發生在我們試圖控制太多事情的時候，例如擔心別人的看法、害怕未來出現問題，或不斷回想過去的決定。但很多事情其實並不在我們的掌控之中。當注意力回到眼前可以完成的小事情，例如完成一項工作、整理一個空間或處理一個待辦事項，心裡會比較有踏實感，也比較不容易一直陷在想法裡。

▲▼減少內耗。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#給自己一段真正休息的時間

當生活節奏太緊湊時，大腦容易一直保持在思考狀態。這時候刻意安排一些簡單的休息活動，例如散步、做伸展、聽音樂或靜靜坐一會兒，能讓思緒慢慢沉澱。身體放鬆之後，原本讓人焦慮的事情往往也會變得沒那麼沉重。

#練習對自己多一點寬容

很多內耗其實來自對自己的嚴格要求，覺得每件事都應該做到最好，或是不斷回想自己是否做錯什麼。但人生中的很多選擇，其實都是在當下條件下做出的決定。當能接受事情不一定完美，並允許自己有不確定或犯錯的空間，內心的壓力也會慢慢減少。

關鍵字：

心理內耗, 焦慮緩解, 生活練習, 自我調適, 心靈放鬆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理

漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞 喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動 山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味 GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆 說話太直常被誤會？最容易「一句話惹怒人」星座Top3 台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來 美周記／話題美妝新品登場　Aesop A醇精華油成焦點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面