「為什麼你總是想太多？」5個方法減少內耗，情緒更穩定

▲時常內耗會影響情緒，進一步影響健康。（圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人表面上生活平靜，但腦中卻常常停不下來，總是回想、假設、擔心，甚至為還沒發生的事情提前焦慮。這種把大量心力消耗在思考上的狀態，常被稱為「心理內耗」。想減少內耗，並不是強迫自己什麼都不想，而是透過一些簡單的生活練習，讓思緒慢慢回到比較輕鬆的節奏。

#把煩惱說清楚，而不是一直想

很多內耗其實來自模糊的擔心，事情在腦中越想越複雜。當發現自己開始反覆思考時，可以試著把問題具體說清楚，例如問自己「我現在到底在擔心什麼」。有時候把煩惱寫下來，或是用一句話整理出真正的問題，就會發現事情其實沒有想像中那麼多層。當想法變得清楚，大腦也比較不容易陷入反覆思考。

#把注意力放回能做到的小事情

內耗常常發生在我們試圖控制太多事情的時候，例如擔心別人的看法、害怕未來出現問題，或不斷回想過去的決定。但很多事情其實並不在我們的掌控之中。當注意力回到眼前可以完成的小事情，例如完成一項工作、整理一個空間或處理一個待辦事項，心裡會比較有踏實感，也比較不容易一直陷在想法裡。

#給自己一段真正休息的時間

當生活節奏太緊湊時，大腦容易一直保持在思考狀態。這時候刻意安排一些簡單的休息活動，例如散步、做伸展、聽音樂或靜靜坐一會兒，能讓思緒慢慢沉澱。身體放鬆之後，原本讓人焦慮的事情往往也會變得沒那麼沉重。

#練習對自己多一點寬容

很多內耗其實來自對自己的嚴格要求，覺得每件事都應該做到最好，或是不斷回想自己是否做錯什麼。但人生中的很多選擇，其實都是在當下條件下做出的決定。當能接受事情不一定完美，並允許自己有不確定或犯錯的空間，內心的壓力也會慢慢減少。