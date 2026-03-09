fb ig video search mobile ETtoday

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

>

▲漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場FB）

▲漢神洲際購物廣場開幕日確定了。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場FB）

記者蔡惠如／綜合報導  

台中購物圈的大事，就是南霸天漢神百貨在台中最新據點「漢神洲際購物廣場」，正式宣布將於 4／10 對外開幕，賣場面積高達 6.6 萬坪，比台北南港 LaLaport 還要大，共有 500 個品牌進駐、150 家全台首店，還有超級夯的「島語」吃到飽，大家準備逛起來啦！

台中迎來首座結合大型百貨與影城的指標性空間，定位為「跨界多元體驗新據點」的漢神洲際購物廣場，預計 4／10 對外見客！官方表示匯集超過 500 個品牌進駐，其中約有 150 家品牌是屬於全台首店、台中獨家或是具有特色的旗艦店型。

▲漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場FB）

主打精緻的美妝精品店風格，餐飲由超熱門吃到飽「島語」領軍，還有引進各式主題式特色餐廳。館內娛樂包括美麗新影城，也預計將在今年底正式營運，讓整體的娛樂休閒體驗更加完整。

空間規劃與設計感也是漢神洲際的一大特色，室內以開闊的挑空設計搭配玻璃穹頂，將自然採光引入商場中央，營造出明亮且具有層次感的購物環境。流線型的空間線條結合龍捲風造型藝術裝置，讓人在逛街時能感受到兼具美學與舒適的氛圍。

▲漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場FB）

▲漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場FB）

商場緊鄰 74 號快速道路，能快速串聯中彰投生活圈，成為大家日常生活中說走就走的便利去處。為了滿足開車族的停車需求，現場規劃了約 6,600 席停車位，包含 2,500 席汽車位與 4,100 席機車位，讓大家能全家一起來逛街。

消息一出許多網友都以正面留言回應，許多網友直呼期待，還有人表示「準備買爆」，但也有網友憂心「74 號下崇德路又要開始塞爆了！」

關鍵字：

漢神洲際, 台中百貨, 購物廣場, 島語吃到飽, 影城

