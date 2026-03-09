很多人飯後都在做！「5個習慣」讓體重不知不覺往上升

記者曾怡嘉／台北報導

很多人以為變胖只是吃太多，但其實「吃完飯之後做什麼」也可能影響體態。有些看起來很平常的飯後習慣，如果每天都在做，熱量可能就會慢慢累積。很多人甚至沒有特別注意，體重卻在不知不覺中往上增加。

#吃飽後立刻坐著不動

不少人吃完飯後第一件事就是坐下來滑手機、聊天或休息。偶爾放鬆當然沒問題，但如果每天飯後都長時間坐著不動，身體消耗的能量就會變少。當活動量下降，多餘的熱量就比較容易被儲存起來。其實飯後稍微走動一下，或做一些簡單活動，都能讓身體維持基本的代謝節奏。

▲（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

#正餐後再接著吃甜食

有些人習慣把甜點當作「飯後的最後一步」，像是蛋糕、餅乾或含糖飲料。雖然偶爾享受甜食沒有問題，但如果每一餐後都加上一份甜點，整體熱量很容易不小心超過身體需求。時間久了，這些額外熱量就可能變成身體的負擔。

#飯後長時間滑手機或追劇

吃完飯滑手機、追劇或看影片是很多人的放鬆方式，但這些活動往往會讓人坐著很久。有時候看著看著還會順手拿零食來吃，讓原本已經結束的一餐又多了一些熱量。當身體活動變少，攝取卻增加時，體重自然比較容易受到影響。

#吃完飯很快就躺下休息

有些人晚餐後不久就躺在床上滑手機或直接睡覺，尤其是生活忙碌的人更容易養成這種習慣。當身體剛進食完就長時間躺著，活動量會變得很低，也可能讓人更習慣「吃完就休息」的生活節奏。

#飯後完全沒有活動習慣

如果一整天的活動量本來就不多，飯後又幾乎完全不動，身體長時間處於靜態狀態，熱量消耗自然會下降。其實不需要劇烈運動，像是飯後散步10到15分鐘、整理環境或簡單走動，都能讓身體慢慢從用餐狀態轉換回日常活動。