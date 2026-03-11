RICHARD MILLE再創革命性突破　足球陀飛輪錶完整記錄進球數

▲RICHARD MILLE RM 41-01足球陀飛輪腕錶，能完整追蹤一場足球賽事的全過程。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以革新設計著稱的瑞士名錶RICHARD MILLE ，再次打破高級製錶與競技運動的界限，推出首款專門為足球運動量身打造的RM 41-01足球陀飛輪腕錶，首創賽事階段顯示器與進球計數器等兩大全新複雜功能。回溯品牌歷史，RICHARD MILLE與足球界的深厚淵源最早可追溯至RM 11-01以及為傳奇教練 Roberto Mancini研發的RM 11-04 腕錶，而全新的 RM 41-01足球陀飛輪錶將大膽的構想進一步昇華，可完整記錄一場足球賽事從開賽哨響到終場落幕的全過程，並精準追蹤每一次改寫比分的進球時刻，標誌著品牌在高複雜功能研發上的全新里程碑。







▲RICHARD MILLE RM 41-01足球陀飛輪腕錶的錶背可欣賞RM41-01鈦合金機芯 。

為了實現這項前所未有的願景，RICHARD MILLE研發團隊並未在現有型號上進行小幅改動，而是與Audemars Piguet le Locle合作歷時五年研發，催生出集成了陀飛輪擒縱機構、長達 70 小時的動力儲存顯示、功能選擇指示器，以及具備中央計時分針與秒針的飛返計時碼錶於一身的RM41-01鈦合金機芯，為品牌歷來最複雜的機芯。





▲RM41-01鈦合金機芯是RICHARD MILLE歷來最複雜機芯 。

此款獲得專利認證的RM41-01陀飛輪飛返計時機芯，引入了兩項全球首創的專屬複雜功能，首先是位於9時位置的賽事階段顯示器，它能夠實時呈現當前的比賽進程，當佩戴者重置飛返計時功能時，顯示器會隨之連動，依序從上半場推進至下半場，甚至涵蓋了緊張的加時賽上下半場。與之相對的4時位置則是品牌標誌性的錶冠功能指示器，透過漆面背景上的字母，清晰標示出目前錶冠處於上鍊、空檔或是手動調時狀態，確保操作的絕對精準。





▲機芯每個細微零件都經過悉心拋光打磨。

環繞在機芯周圍的是經過微噴砂與緞面處理的鈦合金刻度圈，則承載了RM 41-01足球陀飛輪腕錶的第二項核心功能：機械進球計數器。佩戴者只需按壓位於 2時與4時位置的按鈕，便能分別記錄主隊與客隊的得分，每次按壓指針會透過專屬齒輪系統沿著金屬軌道推進，最高可記錄至9個進球，隨後自動歸零。包含錶殼與錶帶在內，整只腕錶由近800個零件組成，並通過了品牌內部120 項嚴苛的抗衝擊測試，足以承受高達5,000 g的極限衝擊，確保在激烈的運動環境下依然精準運作。





▲環繞RM41-01鈦合金機芯四周是經微噴砂與緞面處理的鈦合金刻度圈。

機芯本身的構造亦展現了機械美學的巔峰。這款由微噴砂五級鈦合金打造的機芯，其底板與橋板經過極度鏤空處理，在極致輕量化的同時，為內部多達 650 個精密零件預留了運作空間。為了確保計時功能的順暢，飛返計時系統配備了兩個導柱輪，精密操控槓桿與擊錘的聯動，並透過優化佈局避免了多餘的疊層結構，讓能量傳輸效率達到最大化。

在修飾與材質方面，RICHARD MILLE展現了對細節近乎偏執的追求。每一片橋板、齒輪與槓桿都去除了所有不必要的材質，這種極致鏤空不僅是為了減輕重量，更是為了展示耗費無數工時的手工打磨工藝。微噴砂處理的橋板覆以 PVD 塗層，與底板上的白色漆料雕刻紋路形成鮮明對比。分鐘計時橋板則以圓潤與銳利的線條交織，展現品牌對鈦合金材質的掌控力。特別值得一提的是，其快速旋轉發條盒的橋板採用了5N PVD 鍍膜，其設計靈感直接取自足球特有的六邊形結構。





▲RICHARD MILLE RM 41-01深海藍Quartz TPT®石英纖維材質款。





▲RICHARD MILLE RM 41-01深海藍Quartz TPT®石英纖維材質款，中層錶殼所採用Carbon TPT®碳纖維材質 。

錶殼材質的革新同樣令人矚目。RM 41-01足球陀飛輪錶首次採用了與North Thin Ply Technology公司聯合研發的胭脂紅 Basalt TPT玄武岩纖維，此嶄新的複合材質每層厚度僅為40微米，以 45 度角方向交錯堆疊，不僅具備卓越的機械性能、耐腐蝕性與熱穩定性，更在視覺上呈現出深邃且近似天然木紋的獨特質感。RICHARD MILLE同步推出深藍色石英纖維款式，兩者中層錶殼皆搭配碳纖維材質，在確保配戴舒適度的同時，亦展現強烈的腕間存在感，各限量30只。





▲RICHARD MILLE RM 41-01胭脂紅Basalt TPT®玄武岩纖維材質款。



▲Basalt TPT®玄武岩纖維材質是RICHARD MILLE與North Thin Ply Technology公司聯合研發的全新複合材質。