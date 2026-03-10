fb ig video search mobile ETtoday

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

>

記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

在人際互動中，有些人對外人總是特別客氣、有禮貌，甚至給人溫和好相處的印象，但面對熟人卻反而顯得嚴格甚至有點苛刻。其實這並不一定是刻意差別對待，而是因為對親近的人期待更高、相處更真實。以下就盤點「對熟人苛刻、對陌生人卻態度極好」的三大星座，看看誰最容易出現這種反差感。

星座。（圖／IG）

TOP 3：處女座

處女座本來就以追求完美著稱，對事情有很多標準與要求，面對陌生人時，他們通常會展現出非常有禮貌的一面，說話客氣、態度得體，讓人留下好印象，但當對象變成熟人或親密的人之後，他們就會忍不住開始「挑細節」，像是生活習慣、做事方式或效率問題都會被放大檢視，因為在他們心中，越親近的人越值得被提醒與修正，因此才會顯得格外嚴格。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座給人的第一印象往往相當溫柔體貼，對陌生人尤其容易表現出親切與善意，讓人覺得很好相處，但在熟人面前，他們的情緒與關心往往會變得更直接，當在意的人做出讓他們不滿或擔心的事情時，就會忍不住碎念或嚴厲提醒，這種態度其實是因為他們把熟人當成自己人，才會毫不保留地表達情緒，外人反而很少看到這一面。

TOP 1：摩羯座

摩羯座在社交場合通常非常得體、理性又有分寸，對陌生人會保持良好的禮貌與距離，看起來成熟又穩重，但一旦面對熟悉的人，他們的要求就會變得格外高，尤其在工作能力、做事態度或責任感方面，常常會表現得相當嚴格甚至有點苛刻，因為在摩羯座眼中，真正重要的人更應該努力變得更好，因此才會不自覺用高標準去要求身邊最親近的人。

關鍵字：

星座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛

孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛

迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道

迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道

山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味 漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理 「蘋果豆漿養生飲」4款自製喝法公開！不只順腸還能養顏　中醫也推 GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆 星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄 很多人飯後都在做！「5個習慣」讓體重不知不覺往上升 說話太直常被誤會？最容易「一句話惹怒人」星座Top3

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面