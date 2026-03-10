對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

在人際互動中，有些人對外人總是特別客氣、有禮貌，甚至給人溫和好相處的印象，但面對熟人卻反而顯得嚴格甚至有點苛刻。其實這並不一定是刻意差別對待，而是因為對親近的人期待更高、相處更真實。以下就盤點「對熟人苛刻、對陌生人卻態度極好」的三大星座，看看誰最容易出現這種反差感。

TOP 3：處女座



處女座本來就以追求完美著稱，對事情有很多標準與要求，面對陌生人時，他們通常會展現出非常有禮貌的一面，說話客氣、態度得體，讓人留下好印象，但當對象變成熟人或親密的人之後，他們就會忍不住開始「挑細節」，像是生活習慣、做事方式或效率問題都會被放大檢視，因為在他們心中，越親近的人越值得被提醒與修正，因此才會顯得格外嚴格。

TOP 2：巨蟹座



巨蟹座給人的第一印象往往相當溫柔體貼，對陌生人尤其容易表現出親切與善意，讓人覺得很好相處，但在熟人面前，他們的情緒與關心往往會變得更直接，當在意的人做出讓他們不滿或擔心的事情時，就會忍不住碎念或嚴厲提醒，這種態度其實是因為他們把熟人當成自己人，才會毫不保留地表達情緒，外人反而很少看到這一面。

TOP 1：摩羯座



摩羯座在社交場合通常非常得體、理性又有分寸，對陌生人會保持良好的禮貌與距離，看起來成熟又穩重，但一旦面對熟悉的人，他們的要求就會變得格外高，尤其在工作能力、做事態度或責任感方面，常常會表現得相當嚴格甚至有點苛刻，因為在摩羯座眼中，真正重要的人更應該努力變得更好，因此才會不自覺用高標準去要求身邊最親近的人。