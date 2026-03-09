fb ig video search mobile ETtoday

孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真穿大陸品牌OUDE WAAG黑色薄紗洋裝搭配TASAKI chants系列珍珠項鍊。（圖／翻攝tasaki_intl IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫藝真與玄彬是南韓演藝圈赫赫有名的恩愛夫妻，婚後的幸福家庭生活，讓44歲的孫藝真時時都閃耀著女神光，越來越逆齡，她也勤於運動，不時曬出鍛鍊背肌的影片，維持完美體態，她的美好狀態吸引不少品牌上門，日本珠寶品牌TASAKI即邀她擔任南韓品牌大使，演繹珍珠多變時尚風格。

▲孫藝真以帥氣白背心造型搭TASAKI balance build系列珠寶。（圖／翻攝tasaki_intl IG）

孫藝真於TASAKI首波形象照中凸顯性感與個性兩種風情，她選穿大陸設計師尹經緯創立的時裝品牌OUDE WAAG春夏系列削肩黑色薄紗洋裝，搭配TASAKI系列多層次的珍珠項鍊，讓鎖骨線條格外吸睛；她的另一套白色背心造型，則配上珍珠排成小方塊圖案的balance build系列珠寶，展現帥氣的一面。

▲孫藝真出席TASAKI活動選穿OUDE WAAG抓皺禮服配高級珠寶。（圖／翻攝yejinhand IG）

不僅有精品加持，顏值與體態始終維持在巔峰的孫藝真也是營養品的最佳代言人，她與m2膠原蛋白飲合作多年，近日穿上露肩又開高岔露美腿的紅色禮服為品牌宣傳，說服力十足。

▲孫藝真代言m2膠原蛋白飲身穿紅色禮服非常吸睛。（圖／翻攝yejinhand IG）

