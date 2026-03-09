減脂期也能吃得豐富！在家輕鬆就能快速搞定的減肥菜單

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

不少人在減脂期間最困擾的就是「不知道吃什麼」，外食往往油鹽較重，容易讓熱量不知不覺超標，其實只要掌握高蛋白、低油脂與簡單料理原則，在家也能輕鬆做出健康又有飽足感的減脂料理，不僅能穩定控制熱量攝取，也能避免過度節食導致身體負擔，以下分享三道簡單好上手的減脂菜色，料理方式不複雜，同時也能幫助身體更有效率地燃脂。

1.香煎雞胸肉搭配燙青菜

雞胸肉是減脂期最經典的蛋白質來源，脂肪含量低、蛋白質含量高，可以幫助維持肌肉量與增加飽足感，只需要用少量橄欖油乾煎雞胸肉，再搭配燙青菜即可完成一餐，高蛋白質能提升代謝並減少肌肉流失，青菜中的膳食纖維則能增加飽足感、幫助腸胃蠕動，因此非常適合減脂期間食用。

2.鮭魚蔬菜沙拉

鮭魚富含優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，有助於降低發炎反應並維持身體良好代謝，搭配生菜、番茄、小黃瓜等蔬菜，再淋上一點橄欖油與黑胡椒調味即可完成，整體料理清爽簡單，同時含有健康脂肪與高纖維蔬菜，可以延長飽足時間、避免血糖快速波動，是減脂期非常友善的一道料理。

3.番茄蛋豆腐湯

番茄蛋豆腐湯是一道低熱量又高營養的家常料理，將番茄煮成湯底後加入雞蛋與嫩豆腐即可完成，豆腐富含植物蛋白質且脂肪含量低，雞蛋則提供優質蛋白與多種營養素，整體熱量相對較低但飽足感高，加上湯品能增加水分攝取，幫助控制食慾，同時也能讓身體在減脂期間維持足夠營養。