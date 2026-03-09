安格斯12星座一周運勢3／9-3／15　金牛用美食化解尷尬、天蠍旅遊運大開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

牡羊座這周運勢中帶著一種淡淡的愁緒，由於水星在你的隱密宮逆行，單身者容易想起前任或沉浸在某段過往情境，不妨將這份感性轉化為魅力。戀愛中的羊座，木星助旺你的家庭宮位，與另一半一起思考未來共識，或作更長遠的打算，關係將會穩定進階。與同儕好友之間相處愉快，但要小心傳話間發生的誤會，有心結請當面解開。

金牛 4.21～5.20

水逆不偏不倚的落在金牛座的社交宮位，朋友在近期扮演著十分重要的角色，若能發揮得好，將能助旺愛情，但也可能弄巧成拙。單身牛有機會在朋友聚會中意外發現某人對你的心意，或是與多年未見的對象重啟情愫；有對象者，本周適合一起重遊初次約會的地點。同儕之間相處別太固執於自己的觀點，用美食化解尷尬是最佳策略。

雙子 5.21～6.20

這周雙子絕大多數的腦細胞都集中在工作，水逆之下各種職場上的溝通聯繫都要更嚴謹，至於感情方面反而露出曙光，單身者在處理混亂公事時，能牽出有趣的桃花；有對象的這周要注意別把工作情緒帶回家，另一半需要的是你的傾聽而非你的抱怨；此時職場人際也會是你的痛點，彼此可能會有微妙的比較心態，記得讚美對方能有效化解勾心鬥角。

巨蟹 6.21～7.21

木星總算在本命宮轉順，對巨蟹來說是由暗轉明的一周！單身者桃花運旺盛，你的溫柔會吸引不少目光；戀愛中的蟹蟹約會運極佳，另一半會感受到你重新煥發的活力，適合安排一場深度的小旅行或心靈對談。過去被誤解的小心結本周會自然化開，與朋友之間可以透過自然的對話喚回往日熱絡的友情互動。

獅子 7.22～8.22

這周獅子的愛情充滿了神祕的緣分，8宮中水逆加上木星順行帶來強大的第六感，單身者容易遇見似曾相識的對象，或是心靈契合的人。有對象者，這周在生活上的磨合較多，容易因為金錢價值觀或隱私問題小吵架，建議給彼此多一點空間。此時人際上偏敏感，與閨蜜相處要注意不要隨便介入對方的感情困擾，以免吃力不討好。

處女 8.23～9.22

水逆在伴侶宮位為處女座帶來不小的影響，好在木星轉順適時化解危機，這周處女座各種小勾心鬥角在所難免，要以高EQ化解。單身的你，極容易在日常生活中會錯意，得時時提高自己的觀察力。交往中的處女座容易因為過去未解決的小細節翻舊帳，但只要平心靜氣溝通，爭執反而會成為感情升溫的轉折。

天秤 9.23～10.22

保有屬於生活的儀式感，會讓這周天秤的日子更寬心些，水逆走入你的日常宮位，不經意的說話、行動，都可能出現小差錯，需要提升自己的心臟強度，寬心看待無常！單身者想要增加邂逅的機率，可做些與平常不同的嘗試，像是換改變回家路線，或換新造型；戀愛中的天秤座適合一起去超市採買、一起下廚，這種平實的生活反倒最浪漫。

天蠍 10.23～11.22

天蠍座這周旅遊運大開，多了木星順行的加持，近期不妨為自己規劃遠遊，或是與情人、閨蜜來場即興式的流浪，新鮮的人事時地物，能讓你轉移壓力。有對象者，這周充滿激情，要小心控制慾作祟而引發吵架，記得給予對方足夠的自由度。單身者適合與心上人一起做些刺激的活動，像是主題樂園或看場驚悚片，都能讓關係更進階。

射手 11.23～12.21

這周射手家庭宮位變得有些起伏，甚至小凶險環生，得試著多花些時間在你親愛的家人身上，耐心溝通理解，才能化解後續的負面效應。感情上則著重要家庭氛圍的營造，與情人一起重新打理周圍環境，更能增加兩人歸屬感；至於想脫單的射手們，可以嘗試整理小時候的舊照片並分享到社交平台，有機會觸發緣分的連鎖反應。

摩羯 12.22～1.19

摩羯這周仍要持續加強自己與人之間的互動，由於溝通宮位吉凶參半，對於在乎的家人、情人或朋友，最忌諱把事情悶在心裡不說，就算不小心說錯話也沒關係，把在意的事情如實表達出來，可以獲得更多理解。水逆期間與情人、心上人的約會容易發生行程變動的小插步，千萬別因此發脾氣，隨遇而安反而能發現新的樂趣。

水瓶 1.20～2.18

想要進一步在情感上有所進展，這周水瓶的思考就需要更務實。受到金星與水逆的交互影響，單身水瓶特別容易被一時激情沖昏頭而有所誤判，試著多觀察對方的價值觀。有對象者，不要因為生活瑣事的小帳目而爭吵，適合一起去逛家具店或特色餐飲店，增加生活的情感厚度。這周的你容易忙於職場，與閨蜜的聯繫可能變少，要小心因此產生隔閡。

雙魚 2.19～3.20

作為水逆的重災星座，雙魚座這周的愛情生活如同大雨過後的彩虹，單身者感情前低後高，魅力冉冉上升，不妨主動參與聚會或聯誼場合，你在人群中溫暖感性又帶點迷幻的氣場，將充滿吸引力。有對象者，這周是修復兩人關係的最佳時機，在木星祝福下，適合安排一場充滿浪漫氣息的豪華約會。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 這3個星座是男神女神收割機！最吸引天菜的戀愛大磁鐵沒想到是「這個星座」

● 馬年轉職超幸運！ 2026年最容易在新職場大放異彩的星座TOP3