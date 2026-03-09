fb ig video search mobile ETtoday

安格斯12星座一周運勢3／9-3／15　金牛用美食化解尷尬、天蠍旅遊運大開

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

牡羊座這周運勢中帶著一種淡淡的愁緒，由於水星在你的隱密宮逆行，單身者容易想起前任或沉浸在某段過往情境，不妨將這份感性轉化為魅力。戀愛中的羊座，木星助旺你的家庭宮位，與另一半一起思考未來共識，或作更長遠的打算，關係將會穩定進階。與同儕好友之間相處愉快，但要小心傳話間發生的誤會，有心結請當面解開。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

金牛 4.21～5.20

水逆不偏不倚的落在金牛座的社交宮位，朋友在近期扮演著十分重要的角色，若能發揮得好，將能助旺愛情，但也可能弄巧成拙。單身牛有機會在朋友聚會中意外發現某人對你的心意，或是與多年未見的對象重啟情愫；有對象者，本周適合一起重遊初次約會的地點。同儕之間相處別太固執於自己的觀點，用美食化解尷尬是最佳策略。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

雙子 5.21～6.20

這周雙子絕大多數的腦細胞都集中在工作，水逆之下各種職場上的溝通聯繫都要更嚴謹，至於感情方面反而露出曙光，單身者在處理混亂公事時，能牽出有趣的桃花；有對象的這周要注意別把工作情緒帶回家，另一半需要的是你的傾聽而非你的抱怨；此時職場人際也會是你的痛點，彼此可能會有微妙的比較心態，記得讚美對方能有效化解勾心鬥角。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

巨蟹 6.21～7.21

木星總算在本命宮轉順，對巨蟹來說是由暗轉明的一周！單身者桃花運旺盛，你的溫柔會吸引不少目光；戀愛中的蟹蟹約會運極佳，另一半會感受到你重新煥發的活力，適合安排一場深度的小旅行或心靈對談。過去被誤解的小心結本周會自然化開，與朋友之間可以透過自然的對話喚回往日熱絡的友情互動。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

獅子 7.22～8.22

這周獅子的愛情充滿了神祕的緣分，8宮中水逆加上木星順行帶來強大的第六感，單身者容易遇見似曾相識的對象，或是心靈契合的人。有對象者，這周在生活上的磨合較多，容易因為金錢價值觀或隱私問題小吵架，建議給彼此多一點空間。此時人際上偏敏感，與閨蜜相處要注意不要隨便介入對方的感情困擾，以免吃力不討好。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

處女 8.23～9.22

水逆在伴侶宮位為處女座帶來不小的影響，好在木星轉順適時化解危機，這周處女座各種小勾心鬥角在所難免，要以高EQ化解。單身的你，極容易在日常生活中會錯意，得時時提高自己的觀察力。交往中的處女座容易因為過去未解決的小細節翻舊帳，但只要平心靜氣溝通，爭執反而會成為感情升溫的轉折。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

天秤 9.23～10.22

保有屬於生活的儀式感，會讓這周天秤的日子更寬心些，水逆走入你的日常宮位，不經意的說話、行動，都可能出現小差錯，需要提升自己的心臟強度，寬心看待無常！單身者想要增加邂逅的機率，可做些與平常不同的嘗試，像是換改變回家路線，或換新造型；戀愛中的天秤座適合一起去超市採買、一起下廚，這種平實的生活反倒最浪漫。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

天蠍 10.23～11.22

天蠍座這周旅遊運大開，多了木星順行的加持，近期不妨為自己規劃遠遊，或是與情人、閨蜜來場即興式的流浪，新鮮的人事時地物，能讓你轉移壓力。有對象者，這周充滿激情，要小心控制慾作祟而引發吵架，記得給予對方足夠的自由度。單身者適合與心上人一起做些刺激的活動，像是主題樂園或看場驚悚片，都能讓關係更進階。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

 射手 11.23～12.21

這周射手家庭宮位變得有些起伏，甚至小凶險環生，得試著多花些時間在你親愛的家人身上，耐心溝通理解，才能化解後續的負面效應。感情上則著重要家庭氛圍的營造，與情人一起重新打理周圍環境，更能增加兩人歸屬感；至於想脫單的射手們，可以嘗試整理小時候的舊照片並分享到社交平台，有機會觸發緣分的連鎖反應。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

摩羯 12.22～1.19

摩羯這周仍要持續加強自己與人之間的互動，由於溝通宮位吉凶參半，對於在乎的家人、情人或朋友，最忌諱把事情悶在心裡不說，就算不小心說錯話也沒關係，把在意的事情如實表達出來，可以獲得更多理解。水逆期間與情人、心上人的約會容易發生行程變動的小插步，千萬別因此發脾氣，隨遇而安反而能發現新的樂趣。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

水瓶 1.20～2.18

想要進一步在情感上有所進展，這周水瓶的思考就需要更務實。受到金星與水逆的交互影響，單身水瓶特別容易被一時激情沖昏頭而有所誤判，試著多觀察對方的價值觀。有對象者，不要因為生活瑣事的小帳目而爭吵，適合一起去逛家具店或特色餐飲店，增加生活的情感厚度。這周的你容易忙於職場，與閨蜜的聯繫可能變少，要小心因此產生隔閡。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

雙魚 2.19～3.20

作為水逆的重災星座，雙魚座這周的愛情生活如同大雨過後的彩虹，單身者感情前低後高，魅力冉冉上升，不妨主動參與聚會或聯誼場合，你在人群中溫暖感性又帶點迷幻的氣場，將充滿吸引力。有對象者，這周是修復兩人關係的最佳時機，在木星祝福下，適合安排一場充滿浪漫氣息的豪華約會。

【星星教授安格斯 3/9-3/15 星座運勢】巨蟹約會運極佳，天蠍適合來場即興流浪

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

這3個星座是男神女神收割機！最吸引天菜的戀愛大磁鐵沒想到是「這個星座」

馬年轉職超幸運！ 2026年最容易在新職場大放異彩的星座TOP3

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理

漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理

山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味 GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆 熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞 孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果 喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動 迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道 「蘋果豆漿養生飲」4款自製喝法公開！不只順腸還能養顏　中醫也推

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面