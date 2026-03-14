BTS柾國愛用香水！Forment天使之吻到香奈兒N°5　越聞越上癮

LOE的白襯衫是一支乾淨到讓人心安的香氣，就像一件剛曬乾的白襯衫貼在肌膚上！這支香水是柾國和Jimin在直播中分享過的香水，開場的水生與蓮花帶來清透的涼意，中段的白皂香與花香融合，宛如潔白柔軟的棉質纖維輕拂過頸側；尾韻的白麝香與岩蘭草則帶出微暖的肌膚溫度，是那種沒有距離感的親密氣息。

前調：水生氣息、君子蘭、蓮花

中調：亞麻花、白皂、鈴蘭、小蒼蘭、鬱金香

後調：白麝香、岩蘭草

柾國愛用香水5：香奈兒N°5典藏香水